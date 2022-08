Chaque jour, nous reviendrons sur les informations importantes dans les coulisses des clubs de D1A. Aujourd'hui, voici des nouvelles d'Anderlecht, du FC Bruges et de Saint-Trond.

Anderlecht va-t-il rapatrier Joshua Zirkzee ? On en serait encore loin.

Qui sera le partenaire de Fábio Silva au sein du duo offensif d'Anderlecht ? C'est la question que l'on se pose après chaque match, car aucun joueur ne réussit encore à faire l'unanimité auprès du Portugais prêté par Wolverhampton. La direction d'Anderlecht semble faire également le même constat et se serait mise en quête d'un nouvel attaquant.

Un nom revient depuis quelques heures et il s'agit d'une vieille connaissance de Saint-Guidon: Joshua Zirkzee. L'élégant Néerlandais avait été prêté aux Mauves par le Bayern Munich la saison passée et il avait laissé de bons souvenirs.

Un séjour prolongé de Zirkzee dans la capitale belge semblait impensable car le Rekordmeister allemand demandait entre 10 et 20 millions pour céder définitivement son talent batave. Le dossier est resté fermé jusqu'à ce que le magazine allemand BILD nous apprenne, ce mardi soir, qu'Anderlecht souhaitait finalement s'attacher les services de Joshua Zirkzee.

Un accord entre les deux clubs est encore loin. Mais une chose est sûre, l'attaquant néerlandais semble sur une voie de garage en Bavière, malgré le départ de Robert Lewandowski vers le FC Barcelone. Anderlecht n'est pas le seul club intéressé par les services de Zirkzee puisque différentes formations au sein des grandes compétitions européennes le tiendraient à l'oeil. Anderlecht serait même le dernier choix pour le champion d'Allemagne, à moins qu'il ne soit capable de débourser un montant record pour réaliser ce qui constituerait un énorme coup (et coût).

Vanaken et West Ham : un mariage est-il finalement possible ?

Hans Vanaken soufflera ses 30 bougies dans une semaine. A cet âge, il convient de se poser la question d'un dernier gros défi et transfert ? Surtout pour un joueur qui n'a jamais franchi les frontières autrement que pour disputer des renconrtes internationales en club et en équipe nationale. Et ce qui semblait impossible voici quelques semaines pourrait bien se réaliser prochainement. Hans Vanaken est convoité par West Ham et ne dirait plus non à un déménagement à Londres.

Les Hammers sont venus ce week-end avec une offre de 10 millions d'euros, mais elle a été jugée insuffisante par les dirigeants du club champion de Belgique. Un non que Naples avait aussi entendu lorsqu'il était venu aux nouvelles pour un autre cadre: Simon Mignolet. Alors que Charles De Ketelaere vient de lever l'ancre pour Milan et qu'il sera peut-être bientôt imité par Noa Lang, le Club Brugeois ne veut pas perdre une autre de ses vedettes.

Hans Vanaken entre le marteau de West Ham et l'enclume de Bruges. © iStock

Fin de l'histoire ? Certainement pas, car Vanaken aimerait bien vivre une aventure en Premier League. Comme expliqué précédemment, le milieu de terrain va être trentenaire et il a bien conscience que cela pourrait être sa dernière chance de décrocher un beau transfert. Le profil du métronome brugeois plaît d'ailleurs assez bien à David Moyes qui apprécie sa capacité à marquer de la tête sur des infiltrations. Une capacité qui n'est pas sans rappeler, à un niveau moindre, celle d'un joueur apprécié jadis par le coach des Hammers: Marouane Fellaini. Prochainement, le club londonien présentera une deuxième offre aux dirigeants brugeois. La situation devrait alors devenir beaucoup plus claire.

Une deuxième star japonaise au Stayen après Shinji Kagawa ?

Après l'arrivée de Shinji Kagawa, le STVV va-t-il bientôt compter dans ses rangs un autre Japonais connu ? Depuis une semaine, Shinji Okazaki, 36 ans, s'entraîne avec l'équipe A et selon Het Belang van Limburg, celui qui a été international à 119 reprises avec les Samourais Bleus serait proche de parapher un contrat avec Saint-Trond.

L'entraîneur Bernd Hollerbach demande depuis longtemps des renforts dans son secteur offensif. La blessure d'un autre Nippon, Daichi Hayashi, a encore diminué la force de frappe des Canaris.

Shinji Okazaki lors de sa période faste en Angleterre avec Jamie Vardy et Ryad Mahrez sous les couleurs de Leicester City. © iStock

Shinji Okazaki est surtout connu pour son passage à Leicester City. En 2016, il est devenu champion avec les Foxes. Le joueur japonais a également défendu les couleurs d'autres formations européennes: Stuttgart, Mayence, Málaga, Huesca et Cartagena. Il est sans contrat depuis le 1er juillet.

