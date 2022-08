Chaque jour, nous reviendrons sur les informations importantes dans les coulisses des clubs de D1A et D1B. Aujourd'hui, voici des nouvelles d'Anderlecht, du FC Bruges et de l'Antwerp.

Sergio Gomez se dirige vers Manchester City

Une information de taille se trouvait dans tous les journaux de ce mercredi matin : Manchester City veut s'attacher les services de Sergio Gomez, l'arrière gauche d'Anderlecht. L'Espagnol de 21 ans est arrivé l'été dernier en provenance du Borussia Dortmund pour environ 2 millions d'euros et est devenu en un rien de temps l'un des meilleurs joueurs de l'Anderlecht version Vincent Kompany . Il a inscrit sept buts et délivré quinze passes décisives. Dans les prochaines heures, Anderlecht pourrait recevoir un beau pactole pour son latéral espagnol, car il espère obtenir une idemnité de départ de 15 à 20 millions d'euros de la part des Skyblues.

L'intérêt deCity ne tombe pas du ciel. Gomez entretient des liens directs avec le club de Kevin De Bruyne et de Pep Guardiola. Le frère de ce dernier, Pere, est son agent et il était également présent au stade Roi Baudouin lors de la finale de la Coupe de Belgique perdue contre La Gantoise. A ses côtés, se trouvait un certain Txiki Begiristain, le directeur technique de City. Guardiola est toujours en quête d'un nouvel arrière gauche depuis le départ d'Oleksandr Zintchenko pour Arsenal.

Pendant les négociations, Gomez ne devrait pas jouer pour Anderlecht. Cette saison, il n'a d'ailleurs pas encore disputé de rencontres à cause d'une pubalgie, mais il s'entraînait de nouveau avec le groupe depuis la semaine dernière. Le match du troisième tour préliminaire de la Conference League contre les Estoniens de Paide, jeudi, se déroulera sans la présence de l'international espoir espagnol.

Nsoki peut partir

Le FC Bruges a déjà bien rempli son compte en banque avec le départ de Charles De Ketelaere, mais il pourrait encore ajouter prochainement 12 millions d'euros de plus. Il est en effet de plus en plus probable que le défenseur central Stanley Nsoki prenne la direction du club allemand d'Hoffenheim. Venu de Nice l'été dernier, il devait compenser le départ d'Odilon Kossounou au Bayer Leverkusen. Mais après une première saison plutôt décevante, la patience du Club semble déjà épuisée à l'aube du nouvel exercice, si l'on en croit les affirmations écrites dans Het Laatste Nieuws.

Stanley Nsoki exclu lors d'un match amical de préparation contre le Beerschot. © iStock

Sa dernière prestation contre Eupen, où il n'a pas donné une impression de sécurité, et un incident pendant la préparation, auraient été les gouttes qui ont fait déborder le vase. La saison dernière, Nsoki a déjà bénéficié d'un coaching psychologique afin de tirer le maximum de ses performances et de ne pas être trop préoccupé par des questions secondaires sur la pelouse. Mais lors du troisième match de préparation la saison, cela a semblé n'avoir servi à rien. Le défenseur français, capitaine de l'équipe ce jour-là, a dépassé les limites en donnant un coup de tête à son adversaire. Il a été logiquement suspendu pour trois matches suite à cela. "Tout le monde a le droit de commettre des erreurs. Stanley aussi, mais il faut en tirer des leçons", avait affirmé l'entraîneur Carl Hoefkens après la (nouvelle) performance décevante de son défenseur contre Eupen.

On peut en conclure que la direction du Club de Bruges n'était pas contre le fait de se débarrasser de Nsoki au prix proposé par Hoffenheim. De cette façon, le champion de Belgique pourrait encore faire un bénéfice et pourrait même négocier un pourcentage de revente avec le club de première division allemande.

Lamkel Zé de retour au Bosuil ?

Quand on l'oublie, il ne manque jamais une occasion de se rappeler à notre bon souvenir l'ami Didier Lamkel Zé. L'attaquant camerounais ne fait plus partie des plans de l'Antwerp depuis un certain temps, mais il est toujours sous contrat au Bosuil, une situation que le Great Old aimerait changer.

Après quatre saisons à gérer ses sautes d'humeur et excentricités, le club de Radja Nainggolan et co semblait avoir trouvé un bon acheteur avec l'Omonoia Nicosie, le futur adversaire européen de La Gantoise. Lamkel Zé lui-même avait refusé une offre plus élevée en provenance d'Arabie Saoudite.

Mais le Camerounais ne serait pas lui-même s'il ne prenait pas tout le monde de court à un moment. Dimanche soir, le transfert semblait quasiment conclu puisqu'Omonoia l'avait même annoncé. Il ne restait plus que les tests médicaux à passer.

Didier Lamkel Zé a encore fait du Didier Lamkel Zé. © iStock

Ils n'auront pas lieu parce que Lamkel Zé a soudainement suscité l'intérêt du club hongrois de Ferencvaros, qui jouera la Ligue des champions.

La destination finale souhaitée de LZ7 devenait donc tout d'un coup la Hongrie et non plus Chypre.

Il existe même un risque que Didier Lamkel Zé soit contraint de rester à l'Antwerp la saison prochaine, car le club n'a reçu aucune offre des Hongrois et qu'Omonoia veut contester ce transfert raté auprès de la FIFA. Une procédure qui pourrait prendre des mois à être réglée et pendant lesquels l'attaquant ne pourra pas être vendu. On souhaite déjà bien du courage aux Mark (van Bommel) et Marc (Overmars) néerlandais.

