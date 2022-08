Chaque jour, nous reviendrons sur les informations importantes dans les coulisses des clubs de D1A. Aujourd'hui, voici des nouvelles du FC Bruges, d'Anderlecht et de l'Union Saint-Gilloise.

Le FC Bruges repousse les avances de West Ham

Hans Vanaken cèdera-t-il finalement aux sirènes étrangères ? A 29 ans, le capitaine du Club est prêt à franchir un palier, mais il ne déchaîne pas les passions sur le marché des transferts. L'année passée, West Ham était venu aux nouvelles mais n'avait pas réussi à convaincre le numéro 20 des Blauw en Zwart de rejoindre Londres. The Irons sont revenus à la charge pendant le dernier mercato d'hiver, sans succès. Et ce week-end, ils ont reçu une nouvelle fin de non recevoir des dirigeants du Club Brugeois.

Après son 0/6 de début de saison en Premier League, West Ham veut se renforcer, surtout au milieu de terrain. Mais les 10 millions d'euros proposés ne sont pas de nature à convaincre les décideurs brugeois, à l'heure où le joueur ne serait plus totalement opposé à une aventure à l'étranger. Le club londonien devra faire monter son enchère à au moins 15 millions d'euros pour espérer que Bart Verhaeghe et Vincent Mannert daignent l'écouter.

Où va Amuzu ?

Le transfert de Francis Amuzu vers la Ligue 1 et l'OGC Nice semblait acquis la semaine passée. Un accord portant autour d'une somme de 8 millions d'euros et la tenue imminente de tests médicaux dans le sud de la France étaient évoqués dans divers médias.

A l'heure actuelle, l'ailier est pourtant toujours bien un joueur d'Anderlecht et il est possible qu'il le soit encore à la fin du mercato estival. En conservant Ciske, Anderlecht veut faire passer un message à ses supporters: il n'est plus nécessaire de vendre tous les joueurs pour rester sain financièrement. Avec les ventes de Sergio Gomez, Josh Cullen, Michel Vlap et Elias Cobbaut, une bonne vingtaine de millions plus ou moins est déjà venue garnir le compte en banque du club 34 fois champion de Belgique.

null © iStock

En essayant de garder Amuzu, Anderlecht calcule aussi à plus long terme. Si son numéro 7 venait à conserver sa forme actuelle et améliorait encore ses statistiques, ils pourraient recevoir des offres plus importantes dans quelques mois. À 22 ans, l'ailier a encore un bel avenir devant lui. Le jeune talent made in Neerpede s'amuse aussi beaucoup dans le nouveau système de Felice Mazzu. Il n'a jamais autant brillé sous la liquette mauve et blanche. Même s'il ne faut jamais jurer de rien sur le marché des transferts.

Lire aussi: Comment le système de Felice Mazzu a changé la vie de Francis Amuzu

Teddy Teuma veut rejoindre une formation plus huppée

L'exode va-t-il se poursuivre dans les rangs de l'Union Saint-Gilloise ? Deniz Undav, Koaru Mitoma et Casper Nielsen ont déjà tous quitté le club cet été et maintenant ce serait le capitaine Teddy Teuma qui pourrait bientôt changer de vestiaires. L'international maltais veut franchir un palier alors qu'il a encore confirmé son statut de pièce maîtresse des Apaches avec son but contre les Glasgow Rangers au troisième tour de qualification de la Champions League et en marquant encore à deux reprises ce week-end contre Courtrai. Combien de temps verrons-nous encore Teuma sous les couleurs de l'Union cette saison ?

En marquant deux buts ce week-end contre Courtrai, Teddy Teuma a encore montré son importance pour l'Union Saint-Gilloise. © iStock

Ces dernières semaines, son nom a été cité à plusieurs reprises du côté d'un Stade Reims, club de Ligue 1 qui aime réaliser ses emplettes dans notre championnat. Teddy Teuma n'a pas démenti qu'il aimerait bien relever un autre challenge. "Nous verrons bien. En ce moment, je suis à l'Union", a-t-il déclaré laconiquement après le match de ce week-end. A 28 ans, et alors que l'Union ne jouera pas la prochaine Ligue des Champions, il estime sans doute que l'heure est venue de quitter la D1A et de tenter sa chance dans une autre compétition.

Hans Vanaken cèdera-t-il finalement aux sirènes étrangères ? A 29 ans, le capitaine du Club est prêt à franchir un palier, mais il ne déchaîne pas les passions sur le marché des transferts. L'année passée, West Ham était venu aux nouvelles mais n'avait pas réussi à convaincre le numéro 20 des Blauw en Zwart de rejoindre Londres. The Irons sont revenus à la charge pendant le dernier mercato d'hiver, sans succès. Et ce week-end, ils ont reçu une nouvelle fin de non recevoir des dirigeants du Club Brugeois. Après son 0/6 de début de saison en Premier League, West Ham veut se renforcer, surtout au milieu de terrain. Mais les 10 millions d'euros proposés ne sont pas de nature à convaincre les décideurs brugeois, à l'heure où le joueur ne serait plus totalement opposé à une aventure à l'étranger. Le club londonien devra faire monter son enchère à au moins 15 millions d'euros pour espérer que Bart Verhaeghe et Vincent Mannert daignent l'écouter.Le transfert de Francis Amuzu vers la Ligue 1 et l'OGC Nice semblait acquis la semaine passée. Un accord portant autour d'une somme de 8 millions d'euros et la tenue imminente de tests médicaux dans le sud de la France étaient évoqués dans divers médias.A l'heure actuelle, l'ailier est pourtant toujours bien un joueur d'Anderlecht et il est possible qu'il le soit encore à la fin du mercato estival. En conservant Ciske, Anderlecht veut faire passer un message à ses supporters: il n'est plus nécessaire de vendre tous les joueurs pour rester sain financièrement. Avec les ventes de Sergio Gomez, Josh Cullen, Michel Vlap et Elias Cobbaut, une bonne vingtaine de millions plus ou moins est déjà venue garnir le compte en banque du club 34 fois champion de Belgique. En essayant de garder Amuzu, Anderlecht calcule aussi à plus long terme. Si son numéro 7 venait à conserver sa forme actuelle et améliorait encore ses statistiques, ils pourraient recevoir des offres plus importantes dans quelques mois. À 22 ans, l'ailier a encore un bel avenir devant lui. Le jeune talent made in Neerpede s'amuse aussi beaucoup dans le nouveau système de Felice Mazzu. Il n'a jamais autant brillé sous la liquette mauve et blanche. Même s'il ne faut jamais jurer de rien sur le marché des transferts.L'exode va-t-il se poursuivre dans les rangs de l'Union Saint-Gilloise ? Deniz Undav, Koaru Mitoma et Casper Nielsen ont déjà tous quitté le club cet été et maintenant ce serait le capitaine Teddy Teuma qui pourrait bientôt changer de vestiaires. L'international maltais veut franchir un palier alors qu'il a encore confirmé son statut de pièce maîtresse des Apaches avec son but contre les Glasgow Rangers au troisième tour de qualification de la Champions League et en marquant encore à deux reprises ce week-end contre Courtrai. Combien de temps verrons-nous encore Teuma sous les couleurs de l'Union cette saison ? Ces dernières semaines, son nom a été cité à plusieurs reprises du côté d'un Stade Reims, club de Ligue 1 qui aime réaliser ses emplettes dans notre championnat. Teddy Teuma n'a pas démenti qu'il aimerait bien relever un autre challenge. "Nous verrons bien. En ce moment, je suis à l'Union", a-t-il déclaré laconiquement après le match de ce week-end. A 28 ans, et alors que l'Union ne jouera pas la prochaine Ligue des Champions, il estime sans doute que l'heure est venue de quitter la D1A et de tenter sa chance dans une autre compétition.