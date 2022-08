Chaque jour, nous reviendrons sur les informations importantes dans les coulisses des clubs de D1A. Aujourd'hui, voici des nouvelles venues de l'Antwerp, de Genk et d'Anderlecht.

L'ambitieux monsieur Alderweireld

Toby Alderweireld s'est adressé à la presse ce mercredi en préface du match crucial de barrage de Conference League de l'Antwerp contre Istanbul Basakhesir. Le défenseur est revenu sur le début de saison réussi du Great Old, tout en restant modeste sur son apport : "Je n'aime pas parler de moi, mais je suis satisfait de la manière dont j'ai pu aider l'équipe jusqu'à présent. Je ne suis pas venu ici comme si j'avais inventé le football. J'essaie de conseiller et de diriger de manière naturelle, sans agiter les bras ni pointer des gens du doigt", a expliqué l'ancien joueur de Tottenham.

Le Diable rouge est agréablement surpris d'avoir pu enchaîner des matches sans rencontrer trop de problèmes sur le plan physique. "Je suis surpris d'avoir pu jouer autant de matchs depuis mon arrivée. J'avais à peine trois entraînements collectifs dans les jambes avant d'être titularisé pour la première fois. A mon âge, je sais aussi parfaitement ce qu'il faut faire pendant la trêve estivale", a détaillé Alderweireld.

Le défenseur s'est ensuite montré tout aussi ambitieux que son employeur. Une élimination à Istanbul serait "une énorme déception" pour l'Antwerp. Mais cela ne s'arrête pas là puique Toby Alderweireld affirme vouloir tout gagner avec le matricule 1. Il fait même une déclaration forte en ce sens. "Entendre l'hymne de la Ligue des champions à Anvers, c'est mon rêve", affirme l'homme aux 119 apparitions sous la vareuse de la Belgique.

Matias Galarza, un Kevin De Bruyne sauce argentine ? © iStock

Une nouvelle recrue veut percer à Genk comme son idole Kevin De Bruyne

L'ère Wouter Vrancken à Genk s'annonce prometteuse pour les amateurs de beau jeu et de spectacle. Les Limbourgeois proposent un football très attractif riche en buts et en occasions. Pour l'instant, le nouveau technicien parvient à s'accommoder des différents départs enregistrés. Surtout que la plupart étaient des éléments importants des dernières saisons: Junya Ito, Jhon Lucumi, Kristian Thorstvedt et Cyriel Dessers.

Les Limbourgeois veulent cependant conserver un noyau important car la saison sera longue et difficile. Genk espère avoir déniché une belle affaire et une nouvelle attraction pour son public en la personne du jeune talent argentin Matias Galarza.

Dans une interview accordée au Het Belang van Limburg, le milieu de terrain central explique avoir porté son choix sur Genk parce que son idole, Kevin De Bruyne, y a percé. "Le nom du KRC Genk m'a séduit à cause de lui. C'est mon grand exemple en matière de style de jeu. Je le regarde beaucoup à Manchester City'' , détaille Galarza.

Une bonne source d'inspiration en espérant qu'il puisse avoir quelques uns des éclairs de génie du rouquin le plus célèbre du Royaume. Il faudra bien cela pour que Limbourgeois poursuivent sur leur lancée et fassent oublier les résultats décevants de la saison dernière.

Du nouveau dans le dossier Zirkzee

Pour épauler un Fábio Silva en pleine forme, Anderlecht cherche encore son attaquant idéal. Hier, on vous évoquait l'intérêt des mauves pour un rachat définitif de Joshua Zirkzee. Alors que la transaction semblait impossible voici quelques semaines, le départ de Sergio Gomez pour Manchester City a changé la donne.

Selon HLN, Anderlecht serait en contact avec le Bayern et l'attaquant néerlandais serait également intéressé par un retour dans la capitale. Mais le RSCA n'est pas le seul club intéressé puisqu'il y a un fameux concurrent outre-Moerdijk. Le PSV, vice-champion des Pays-Bas, s'est déjà manifesté plus tôt cet été. Et selon certaines sources, le grand rival du FC Bruges serait aussi venu aux nouvelles dans ce dossier.

Joshua Zirkzee va-t-il réenfiler la vareuse mauve et blanche ? © iStock

Le quotidien néerlandais Voetbal International précise que le champion national veut aller "très loin" pour attirer Zirkzee au Jan Breydel stadion. Mais selon HLN, Anderlecht serait en pole position, notamment parce que le profil de Zirkzee ressemble beaucoup à celui d'une acquisition estivale brugeoise: Ferran Jutglà. Les deux attaquants aiment décrocher pour aller chercher le ballon plutôt que plonger dans la profondeur. Zirkzee aurait même été proposé au Club plus tôt cet été, mais la crainte d'entrer en concurrence avec l'Espagnol expliquerait pourquoi aucun accord n'a pu être conclu.

Toby Alderweireld s'est adressé à la presse ce mercredi en préface du match crucial de barrage de Conference League de l'Antwerp contre Istanbul Basakhesir. Le défenseur est revenu sur le début de saison réussi du Great Old, tout en restant modeste sur son apport : "Je n'aime pas parler de moi, mais je suis satisfait de la manière dont j'ai pu aider l'équipe jusqu'à présent. Je ne suis pas venu ici comme si j'avais inventé le football. J'essaie de conseiller et de diriger de manière naturelle, sans agiter les bras ni pointer des gens du doigt", a expliqué l'ancien joueur de Tottenham.Le Diable rouge est agréablement surpris d'avoir pu enchaîner des matches sans rencontrer trop de problèmes sur le plan physique. "Je suis surpris d'avoir pu jouer autant de matchs depuis mon arrivée. J'avais à peine trois entraînements collectifs dans les jambes avant d'être titularisé pour la première fois. A mon âge, je sais aussi parfaitement ce qu'il faut faire pendant la trêve estivale", a détaillé Alderweireld.Le défenseur s'est ensuite montré tout aussi ambitieux que son employeur. Une élimination à Istanbul serait "une énorme déception" pour l'Antwerp. Mais cela ne s'arrête pas là puique Toby Alderweireld affirme vouloir tout gagner avec le matricule 1. Il fait même une déclaration forte en ce sens. "Entendre l'hymne de la Ligue des champions à Anvers, c'est mon rêve", affirme l'homme aux 119 apparitions sous la vareuse de la Belgique.L'ère Wouter Vrancken à Genk s'annonce prometteuse pour les amateurs de beau jeu et de spectacle. Les Limbourgeois proposent un football très attractif riche en buts et en occasions. Pour l'instant, le nouveau technicien parvient à s'accommoder des différents départs enregistrés. Surtout que la plupart étaient des éléments importants des dernières saisons: Junya Ito, Jhon Lucumi, Kristian Thorstvedt et Cyriel Dessers. Les Limbourgeois veulent cependant conserver un noyau important car la saison sera longue et difficile. Genk espère avoir déniché une belle affaire et une nouvelle attraction pour son public en la personne du jeune talent argentin Matias Galarza.Dans une interview accordée au Het Belang van Limburg, le milieu de terrain central explique avoir porté son choix sur Genk parce que son idole, Kevin De Bruyne, y a percé. "Le nom du KRC Genk m'a séduit à cause de lui. C'est mon grand exemple en matière de style de jeu. Je le regarde beaucoup à Manchester City'' , détaille Galarza.Une bonne source d'inspiration en espérant qu'il puisse avoir quelques uns des éclairs de génie du rouquin le plus célèbre du Royaume. Il faudra bien cela pour que Limbourgeois poursuivent sur leur lancée et fassent oublier les résultats décevants de la saison dernière.Pour épauler un Fábio Silva en pleine forme, Anderlecht cherche encore son attaquant idéal. Hier, on vous évoquait l'intérêt des mauves pour un rachat définitif de Joshua Zirkzee. Alors que la transaction semblait impossible voici quelques semaines, le départ de Sergio Gomez pour Manchester City a changé la donne.Selon HLN, Anderlecht serait en contact avec le Bayern et l'attaquant néerlandais serait également intéressé par un retour dans la capitale. Mais le RSCA n'est pas le seul club intéressé puisqu'il y a un fameux concurrent outre-Moerdijk. Le PSV, vice-champion des Pays-Bas, s'est déjà manifesté plus tôt cet été. Et selon certaines sources, le grand rival du FC Bruges serait aussi venu aux nouvelles dans ce dossier. Le quotidien néerlandais Voetbal International précise que le champion national veut aller "très loin" pour attirer Zirkzee au Jan Breydel stadion. Mais selon HLN, Anderlecht serait en pole position, notamment parce que le profil de Zirkzee ressemble beaucoup à celui d'une acquisition estivale brugeoise: Ferran Jutglà. Les deux attaquants aiment décrocher pour aller chercher le ballon plutôt que plonger dans la profondeur. Zirkzee aurait même été proposé au Club plus tôt cet été, mais la crainte d'entrer en concurrence avec l'Espagnol expliquerait pourquoi aucun accord n'a pu être conclu.