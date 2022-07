Chaque jour, nous reviendrons sur les informations importantes dans les coulisses des clubs de D1A et D1B. Aujourd'hui, voici des nouvelles d'Anderlecht, de Lommel et de l'Antwerp.

Le cadeau de Kompany

Selon Het Laaste Nieuws, Josh Cullen est attendu à Burnley ce lundi pour passer des tests médicaux. Le milieu de terrain irlandais de 26 ans a été autorisé à quitter le camp d'entraînement d'Anderlecht, dans la ville néerlandaise de Horst, pour régler les derniers détails de son transfert. Celui-ci devrait rapporter entre 3 et 3,5 millions d'euros au trésorier des mauve et blanc. Un beau cadeau de Vincent Kompany puisqu' Anderlecht avait acheté Cullen en 2020 pour seulement un demi-million. Les Bruxellois ont donc récupéré leur mise, même s'ils auraient pu espérer plus pour un joueur devenu incontournable lors de la saison écoulée. Le compte d'épargne anderlechtois se remplit donc encore après les ventes d'Elias Cobbaut (3 millions d'euros) et de Michel Vlap (2 millions).

Josh Cullen, qui a joué cinquante ( !) rencontres pour le Sporting lors du dernier exercice, était devenu un pion important du onze de base. Il laissera un vide au milieu de terrain, même si Felice Mazzu aura suffisamment de joueurs à sa disposition pour combler ce départ. L'un d'entre eux est le renaissant Adrien Trebel. "On sent que les gars qui n'ont pas eu beaucoup d'occasions de jouer l'année dernière ont faim", affirmait le gardien de but Hendrik Van Crombrugge dans les colonnes de Gazet van Antwerpen. "Je parle de Trebel, entre autres. Il a toujours eu une grande éthique de travail et c'est à lui de redevenir la meilleure version de lui-même", pense le gardien du temple mauve.

Vinicius Souza, de la tête au ballon. © iStock

Le Vinicius de Lommel

Vinicius Souza, le milieu de terrain brésilien de 23 ans qui a été loué par le FC Malines la saison dernière mais, appartient en fait à Lommel, club de Challenger Pro League. Une compétition qui n'est pas en adéquation avec les qualités du Brésilien, qui ne jouera pas la saison prochaine dans l'antichambre de l'élite belge, et sera prêté à l'Espanyol Barcelone (où évolue encore Nany Dimata). Selon Het Belang van Limburg, c'est le premier Sud-Américain qui rejoint une des cinq grandes compétitions européennes en provenance du Lommel SK, qui fait partie du City Group.

Après une bonne saison au Malinwa, Souza a bénéficié d'un grand intérêt de la part de l'étranger. Il avait le choix entre plusieurs clubs de renom comme le PSV, l'Ajax, Fenerbahçe, le Celtic... mais c'est finalement l'Espanyol qui a raflé la mise. Avec un nom comme Vinicius, il ne peut que réussir dans la Liga... même si son registre est autre que celui de l'ailier percutant du Real Madrid.

Antwerp: Alderweireld avant un latéral argentin ?

Le jeudi 21 juillet, jour de la fête nationale, l'Antwerp entre en lice en Conference League contre les Finlandais de l'Inter Turku ou les Kosovars de Drita. Le dimanche 24 juillet, le Great Old disputera son premier match de championnat dans et contre le FC Malines.

En attendant, Paul Gheysens continue d'ouvrir son portefeuille. Après l'augmentation de capital annoncée la semaine dernière, il a déclaré lors du camp d'entraînement en Autriche que les supporters peuvent s'attendre à "trois ou quatre renforts supplémentaires".

Gaston Avila de Boca Juniors sera-t-il le nouveau latéral gauche de l'Antwerp ? © iStock

Aujourd'hui, l'Antwerp a déjà annoncé le premier nom : Toby Alderweireld. Le transfert du Diable Rouge, était dans les tuyaux depuis un petit temps et sera finalisé dans le courant de cette semaine. Selon Het Laatste Nieuws, l'Argentin Gaston Avila (20 ans, Boca Juniors) est également sur les tablettes pour renforcer le poste d'arrière gauche. Qui seront les autres joueurs vont arriver ?

