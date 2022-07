Chaque jour, nous reviendrons sur les informations importantes dans les coulisses des clubs de D1A et D1B. Aujourd'hui, voici des nouvelles du FC Bruges, de La Gantoise et du FC Malines.

L'énergie de Ruud

'I'll be back.' C'est une phrase légendaire des films Terminator avec Arnold Schwarzenegger. Après sa mauvaise saison au Club de Bruges, la sentence s'applique désormais aussi au capitaine Blauw en Zwart, Ruud Vormer (34 ans). Selon Het Laatste Nieuws, il sera titulaire lors de la Supercoupe contre La Gantoise.

Son avenir en Venise du Nord est resté longtemps incertain. Devait-il prester sa dernière année de contrat à Bruges ou déjà faire ses adieux après huit années et cinq titres ? Pour l'instant, on semble se diriger vers la première solution.

Carl Hoefkens se montre très positif quant à l'attitude exemplaire de Vormer. Il s'entraîne bien et joue bien depuis le début de la préparation. Il y a quelques semaines, le nouveau T1 avait également déclaré qu'il voyait un nouveau rôle pour Vormer : "Il peut tirer le groupe en avant et aider les jeunes à progresser. Ruud est présent sur le terrain avec beaucoup de positivité et d'énergie". Voilà sans doutes les raisons pour lesquelles il sera plus que probablement présent au coup d'envoi de la Supercoupe dans un maillot de titulaire avec le brassard autour du biceps.

Le milieu ne doit pas encore dormir sur ses deux oreilles, car le FC Bruges cherche encore à attirer un autre milieu de terrain dans les prochaines semaines, car des doutes existent au sujet d'Eder Balanta. Mais aussi, parce que Hoefkens, selon les informations d'HLN, voit Denis Odoi dans un rôle de défenseur et non de milieu comme c'était le cas sous Alfred Schreuder.

Casper Nielsen, le feuilleton de l'été

Selon Het Nieuwsblad, Casper Nielsen (28 ans) ne dirait plus non à un déménagement à La Gantoise. Hein Vanhaezebrouck se montre insistant et le milieu de terrain danois pourrait gagner cinq fois plus d'argent qu'au Parc Duden. L'Union Saint-Gilloise se montrerait plus coopérative pour ce transfert puisqu'elle reverrait à la baisse ses prétentions en ne demandant plus que cinq millions d'euros au lieu de sept pour céder sa pièce maîtresse. Les Buffalos seraient disposés à dépenser ce montant.

Casper Nielsen jouera-t-il avec le même maillot que Tarik Tissoudali la saison prochaine ? © iStock

Assistera-t-on à un dernier rebondissement dans cette saga de l'été ? Le Club de Bruges, qui a longtemps eu la préférence de Nielsen, fera-t-il un dernier effort pour quand même obtenir ses services ?

En attendant, Nielsen effectuera le déplacement avec l'Union Saint-Gilloise au Portugal afin de disputer quelques minutes de jeu dans la recontre amicale contre le Sporting. Samedi dernier, contre la maison mère de Brighton, le Danois a défendu les couleurs du vice-champion de Belgique pour la première fois de la saison. Il avait pourtant d'abord convenu avec son entraîneur Karel Geraerts de ne pas jouer, en vue d'un transfert.

Deux nouveaux venus au Malinwa

Hier, le FC Malines a présenté ses deux nouvelles acquisitions : Boli Bolingoli (27 ans) et Alessio Da Cruz (25 ans). Ils ont tous deux paraphé un engagement de deux ans, rapporte Gazet van Antwerpen.

Bolingoli, qui appartenait au Celtic en Ecosse, est le plus connu. Il a été formé en tant qu'ailier gauche au FC Bruges avec lequel il a effectué ses débuts professionnels. Il a ensuite été prêté à Saint-Trond, avant de partir à l'étranger. Après des passages au Rapid Vienne, au Celtic Glasgow, à Istanbul Basaksehir et au FK Ufa (en Russie), le voici de retour au pays. Au fil des années, il a lutté contre un certain nombre de blessures au genou. Bolingoli n'a joué que huit matches officiels depuis un an et demi. "Je veux jouer à nouveau et m'amuser. C'est mon premier but au KaVé", a-t-il déclaré d'emblée lors de sa présentation.

𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐅𝐄𝐑 🖋 I Boli Bolingoli tekende voor twee seizoenen en komt de linkerflank van KVM versterken 💛❤️



Meer info 👉 https://t.co/GtKClzCuaH#trotsoponzekleuren #Boliisnekakker — KV Mechelen (@kvmechelen) July 12, 2022

Alessio Da Cruz est une vieille connaissance de l'entraîneur Danny Buijs. Lors de la saison 2020-21, cet attaquant polyvalent a joué pour le FC Groningen sous la direction du nouveau T1 malinois. Da Cruz, un Néerlandais-Capverdien, était dans le collimateur du Malinwa depuis 2019. Il arrive du club italien de Parme, où il était encore sous contrat pour une année. Il y a joué avec la légende italienne Gianluigi Buffon et Elias Cobbaut, l'ancien Anderlechtois et Malinois. "Alessio peut jouer à trois ou quatre positions différentes. Avec sa vitesse et ses bonnes actions en un contre un, il met les adversaires en difficulté", explique le directeur sportif Tom Caluwé.

𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐅𝐄𝐑 🖋 I Twee nieuwkomers op één dag. Aanvaller Alessio Da Cruz komt over van Parma 💛❤️



Meer info 👉 https://t.co/nPhEetplcC #trotsoponzekleuren #Alessioisnekakker — KV Mechelen (@kvmechelen) July 12, 2022

Selon Gazet van Antwerpen, le Malinwa n'a pas eu à payer d'indemnité de transfert pour ce duo. Leurs anciens clubs recevront en revanche un pourcentage pour une éventuelle revente.

