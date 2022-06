Chaque jour, nous reviendrons sur les informations importantes concernant les clubs de D1A et D1B. Aujourd'hui, voici des nouvelles concernant Zulte Waregem, Genk et le Lierse.

Charly Musonda Jr à la relance à l'Essevee

Charly Musonda Jr (25 ans) va s'entraîner ces quinze prochains jours à Zulte Waregem. Toute la presse sportive belge en parle ce mardi. Autrefois, le milieu de terrain formé à Anderlecht était considéré comme l'un des plus grands talents d'Europe. Johan Boskamp , qui avait dirigé son père, Charly senior, l'avait qualifié de "joueur qui, en termes de talent pur, était encore meilleur que Vincent Kompany".

Daddy Charly était un élégant milieu de terrain zambien, doté d'une belle technique et de grandes capacités de courses. Il était arrivé à Anderlecht en 1987, à seulement dix-huit ans, en provenance du Cercle Bruges, qui l'avait repéré une année auparavant, au Mufulira Wanderers. C'est Georges Leekens qui l'avait lancé au sein du deuxième club de la Venise du nord et qui a favorisé son transfert à Saint-Guidon, après avoir été nommé comme nouveau T1 du RSCA, à l'aube de la saison 1987-88. Charles Musonda est resté pendant dix ans à Anderlecht, mais en raison de problèmes chroniques aux genoux, il n'a disputé qu'une centaine de rencontres sous les couleurs mauves, avant de devenir quelques années plus tard, responsable du matériel du club, et d'affilier ses trois enfants, dont le plus doué Charly Junior.

Ce dernier sort donc d'une période de dix ans à Chelsea, où il n'a jamais réussi à percer, après son départ un peu houleux d'Anderlecht. Les prêts au Real Betis, au Celtic Glasgow et à Vitesse Arnhem ne furent pas spécialement couronnés de succès. Le jeune Belge a également été ralenti dans sa progression par une grave blessure au genou en 2019 (un problème familial manifestement). Après l'opération, les médecins lui ont donné 20 % de chances de rester un footballeur professionnel. Les Blues ont donc choisi de ne pas prolonger son contrat et le voici libre sur le marché des transferts.

Zulte Waregem, dont le budget pour les transferts sera limité, a saisi l'occasion, même s'il attendra la période d'essai avant d'éventuellement lui proposer un contrat définitif. Si tout se passe bien, peut-être que l'on verra Musonda Jr. à l'oeuvre dans une Jupiler Pro League qu'il pensait pourtant trop petite pour lui, lorsqu'il fit le choix de quitter Bruxelles pour Londres, voici une décennie.

Charly Musonda Jr. werkte vandaag zijn eerste training af bij Essevee. 🏋



Met toestemming van de club traint de middenvelder de komende twee weken mee met de groep om zijn conditie op peil te houden.#Trotseboer pic.twitter.com/AVd45FJESD — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) June 13, 2022

Next Gen(k)

Le RC Genk a annoncé sur son site internet qu'il offrait un contrat professionnel à Josue Kongolo, âgé de seulement 16 ans. Ce défenseur central, originaire de Turnhout, a rejoint l'équipe limbourgeoise à l'âge de neuf ans et joue actuellement dans l'équipe U18. Il a également une cap' avec l'équipe nationale U16. Le club le décrit comme "un défenseur central fort, rapide et doté d'une mentalité fantastique".

Genk poursuit ainsi sa politique envers les jeunes en offrant un beau contrat à l'un de ses grands talents. En mai, les milieux de terrain Thomas Claes (18 ans) et Lars Michiels (17 ans) ainsi que le gardien de but Mike Penders (16 ans) avaient aussi signé leur premier contrat professionnel à Genk. La Next Gen(k) arrive dans le Limbourg !

𝗝𝗲𝘂𝗴𝗱𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄𝘀 | Eerste contract voor 𝗝𝗼𝘀𝘂𝗲 𝗞𝗼𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼. 🔵⚪️



KRC Genk is verheugd te melden dat Josue Kongolo (16) zijn eerste contract tekende voor drie seizoenen.

Veel succes, 𝗝𝗼𝘀𝘂𝗲! #mijnploeg #krcgenktalenthttps://t.co/xSsLawN4YY — KRC Genk (@KRCGenkofficial) June 13, 2022

La première phase du "Lisp+"

De nouvelles enceintes ne seront pas construites de sitôt en Belgique, mais des stades seront prochainement rénovés. Le quotidien flamand Gazet van Antwerpen annonce que que Lierse commencera prochainement la construction d'une tribune de 789 spectateurs au Lisp. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un stade rénové, moderne et multifonctionnel.

"Nous séparons la construction de cette tribune pourl es visiteurs du projet global, afin de pouvoir avancer plus rapidement. Grâce à une procédure raccourcie, nous espérons pouvoir commencer les travaux en octobre, afin d'être prêts pour le début de l'année 2023. Ce sera la première phase de 'Lisp+', la rénovation complète de notre stade actuel", a déclaré le président Luc Van Thillo à Gazet van Antwerpen.

Charly Musonda Jr (25 ans) va s'entraîner ces quinze prochains jours à Zulte Waregem. Toute la presse sportive belge en parle ce mardi. Autrefois, le milieu de terrain formé à Anderlecht était considéré comme l'un des plus grands talents d'Europe. Johan Boskamp , qui avait dirigé son père, Charly senior, l'avait qualifié de "joueur qui, en termes de talent pur, était encore meilleur que Vincent Kompany".Daddy Charly était un élégant milieu de terrain zambien, doté d'une belle technique et de grandes capacités de courses. Il était arrivé à Anderlecht en 1987, à seulement dix-huit ans, en provenance du Cercle Bruges, qui l'avait repéré une année auparavant, au Mufulira Wanderers. C'est Georges Leekens qui l'avait lancé au sein du deuxième club de la Venise du nord et qui a favorisé son transfert à Saint-Guidon, après avoir été nommé comme nouveau T1 du RSCA, à l'aube de la saison 1987-88. Charles Musonda est resté pendant dix ans à Anderlecht, mais en raison de problèmes chroniques aux genoux, il n'a disputé qu'une centaine de rencontres sous les couleurs mauves, avant de devenir quelques années plus tard, responsable du matériel du club, et d'affilier ses trois enfants, dont le plus doué Charly Junior.Ce dernier sort donc d'une période de dix ans à Chelsea, où il n'a jamais réussi à percer, après son départ un peu houleux d'Anderlecht. Les prêts au Real Betis, au Celtic Glasgow et à Vitesse Arnhem ne furent pas spécialement couronnés de succès. Le jeune Belge a également été ralenti dans sa progression par une grave blessure au genou en 2019 (un problème familial manifestement). Après l'opération, les médecins lui ont donné 20 % de chances de rester un footballeur professionnel. Les Blues ont donc choisi de ne pas prolonger son contrat et le voici libre sur le marché des transferts.Zulte Waregem, dont le budget pour les transferts sera limité, a saisi l'occasion, même s'il attendra la période d'essai avant d'éventuellement lui proposer un contrat définitif. Si tout se passe bien, peut-être que l'on verra Musonda Jr. à l'oeuvre dans une Jupiler Pro League qu'il pensait pourtant trop petite pour lui, lorsqu'il fit le choix de quitter Bruxelles pour Londres, voici une décennie. Le RC Genk a annoncé sur son site internet qu'il offrait un contrat professionnel à Josue Kongolo, âgé de seulement 16 ans. Ce défenseur central, originaire de Turnhout, a rejoint l'équipe limbourgeoise à l'âge de neuf ans et joue actuellement dans l'équipe U18. Il a également une cap' avec l'équipe nationale U16. Le club le décrit comme "un défenseur central fort, rapide et doté d'une mentalité fantastique".Genk poursuit ainsi sa politique envers les jeunes en offrant un beau contrat à l'un de ses grands talents. En mai, les milieux de terrain Thomas Claes (18 ans) et Lars Michiels (17 ans) ainsi que le gardien de but Mike Penders (16 ans) avaient aussi signé leur premier contrat professionnel à Genk. La Next Gen(k) arrive dans le Limbourg !La première phase du "Lisp+"De nouvelles enceintes ne seront pas construites de sitôt en Belgique, mais des stades seront prochainement rénovés. Le quotidien flamand Gazet van Antwerpen annonce que que Lierse commencera prochainement la construction d'une tribune de 789 spectateurs au Lisp. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un stade rénové, moderne et multifonctionnel."Nous séparons la construction de cette tribune pourl es visiteurs du projet global, afin de pouvoir avancer plus rapidement. Grâce à une procédure raccourcie, nous espérons pouvoir commencer les travaux en octobre, afin d'être prêts pour le début de l'année 2023. Ce sera la première phase de 'Lisp+', la rénovation complète de notre stade actuel", a déclaré le président Luc Van Thillo à Gazet van Antwerpen.