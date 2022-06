Chaque jour, nous reviendrons sur les informations importantes dans les coulisses desclubs de D1A et D1B. Aujourd'hui, voici des nouvelles concernant le FC Bruges, l'Union Saint-Gilloise et le Cercle Bruges.

Le FC Bruges teste Andy Carroll

Le Club de Bruges est à la recherche d'un nouvel attaquant étant donné que Charles De Ketelaere (21 ans) et Loïs Openda (22 ans) sont sur le départ. Carl Hoefkens espérait garder le duo, mais cela semble être un espoir vain. Selon Gazet van Antwerpen, Openda, qui a été loué à Vitesse la saison dernière, n'entend pas rester en Venise du Nord et aimerait tenter une nouvelle aventure à l'étranger. Reste à savoir s'il pourra se trouver un nouveau point de chute d'ici le 4 juillet, date à laquelle il est censé reprendre les entraînements.

Le nombre de clubs intéressés par CDK ne cesse de grandir. Ces derniers jours, Leeds United est également venu aux nouvelles. Il est cependant peu probable que l'attaquant choisisse de rejoindre une équipe qui a lutté pour sa survie en Premier League la saison dernière. Leeds serait également rebuté par le prix de 40 millions d'euros demandé par le FC Bruges.

Benik Afobe de Millwall serait dans le viseur du Club de Bruges. © iStock

Les Blauw en Zwart sont donc à la recherche de nouveaux attaquants. Ferran Jutgla, du FC Barcelone, a déjà rejoint l'équipe et désormais, c'est en Angleterre que le champion de Belgique cherche son bonheur. Benik Afobe, l'attaquant de Stoke City âgé de 29 ans, serait proche d'un transfert en Venise du Nord. Et depuis hier, c'est Andy Carroll qui aurait été aperçu au Belfius Basecamp. L'attaquant et ex-international de 33 ans a reçu une proposition du Club. Il a déjà subi un examen physique, médical et mental, mais selon Het Nieuwsblad, l'affaire est loin d'être dans le sac. Il devra au moins avoir une période d'essai en Flandre-Occidentale, mais ce n'est pas encore sûr. Il faut dire que le bilan de l'ancien joueur de Liverpool et de Newcastle sur les trois dernières années est plutôt maigrichon: 41 rencontres et 6 buts. Ne valait-il pas mieux garder Bas Dost alors ? Le problème des numéros 9 est un problème récurrent à Bruges depuis quelques saisons. Outre l'échec du Néerlandais, le champion de Belgique avait aussi connu un autre flop avec Michael Krmencik. Le Tchèque, acheté six millions, va d'ailleurs enfin quitter la Venise du Nord puisqu'il va s'engager avec un club... indonésien.

Qui sera le prochain nom qui circulera dans les travées du stade Jan Breydel ?

L'Union pense à l'Europe

Dans La Dernière Heure, le PDG de l'Union Saint-Gilloise Philippe Bormans évoque les ambitions du vice-champion de Belgique pour cette nouvelle saison. Il ne veut pas encore parler des Playoffs 1. "Non, nous voulons d'abord nous qualifier pour la Ligue des champions ou, en cas d'échec, faire le mieux possible en Europa League", lance-t-il.

Cela ne veut pas dire que la compétition nationale sera négligée. "Il y a un risque que les joueurs portent plus d'attention aux compétitions européennes. C'est à nous de tout faire pour que le groupe reste concentré sur le championnat également", explique le patron des Apaches.

Le premier obstacle européen à franchir est prévu pour le mardi 2 ou le mercredi 3 août. Au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, l'Union affrontera ensuite Benfica, les Rangers, le PSV ou le Dynamo Kiev.

Les Bruxellois entameront une série de déplacements européens dès le début du mois de juillet. Ils affronteront notamment Brighton, la maison-mère de leur propriétaire Tony Bloom, le 9 juillet. L'occasion de saluer Deniz Undav, l'ancien buteur attitré qui a été remplacé par Dennis Eckert Ayensa. Ensuite, l'Union mettra le cap sur le Portugal.

Karel Geraerts a succédé à Felice Mazzu dans le costume de T1 de l'Union Saint-Gilloise. © iStock

"Nous avons également accepté une invitation dans ce pays", affirme Bormans à la La Dernière Heure. Ce serait le Sporting Lisbonne. "Organiser ce type de déplacement est nouveau pour nous. On peut le voir comme une sorte de préparation aux matchs européens qui vont nous attendre avec toutes les formalités administratives liées aux passeports, visas...", estime le CEO unioniste.

Sur le terrain d'entraînement, l'ancien T2 devenu T1, Karel Geraerts, a enregistré l'arrivée de quatre nouvelles recrues: Viktor Boone (24 ans, qui arrive de Deinze, équipe de Challenger Pro League), Arnaud Dony (18 ans, qui débarque de Saint-Trond), Dennis Eckert (25 ans, d'Ingolstadt en D2 allemande) et Ross Sykes (23 ans). Ce dernier transfert a été finalisé ce jeudi. Il s'agit d'un défenseur central droitier de 23 ans, mesurant 1,96 mètre, qui a toujours joué pour Accrington, en League One.

Le nouvel écusson du Cercle

Le Cercle Bruges portera un nouveau logo sur un nouveau maillot qui sera dévoilé prochainement. Ce nouvel écusson a été dessiné par l'agence Skinn Branding, basée à Bruges.

Les réactions lors de sa présentation n'ont pas vraiment été positives. Et c'est un euphémisme de le dire. "Le changement entraîne toujours une résistance, mais nous y sommes préparés", se défend le PDG Ben Lambrecht dans Het Nieuwsblad. "Nous voulions montrer que nous ne sommes plus un outsider, mais que nous nous affirmons et voulons nous démarquer. Le nouveau logo a également été créé avec une perspective de 12 degrés, en référence au numéro 12 de notre matricule."

Lang Leve Cercle! Dat tonen we vandaag nog maar eens.

Met een opvallend merk en een assertieve,

energieke beleving gebaseerd op ons verleden.



We spelen zo. We zijn zo. En dus tonen we het ook

aan de wereld. Cercle leeft! 𝗟𝗲𝘃𝗲 𝗖𝗲𝗿𝗰𝗹𝗲!💚🖤#LeveCercle #Brugge pic.twitter.com/7g79jQDyYk — Cercle Brugge (@cercleofficial) June 23, 2022

Sur Sporza, Dimitri Jeurissen, directeur de la création chez Base Design (une agence qui travaille pour des marques mondiales telles que les New York Mets et Puma), a également défendu le nouveau logo. "Il a du cran et une forte personnalité. Cela donne également une nouvelle énergie sur le plan numérique", estime-t-il. "Les fans devraient adopter ce logo. Je sais que c'est tout un processus et que c'est délicat. Il suffit de regarder l'exemple de la Juventus, qui a également changé radicalement son logo il y a quelques années."

Pas sûr que tous les fans bianconeri aient forcément adopté le nouveau J qui fait office de nouvel écusson.

