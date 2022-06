Chaque jour, nous reviendrons sur les informations importantes concernant les clubs de D1A et D1B. Aujourd'hui, voici des nouvelles concernant Anderlecht, le Beerschot et Charleroi.

Du mouvement au Lotto Park

Maintenant que les grands clubs belges commencent à s'activer sur le marché des transferts, Anderlecht ne pouvait pas rester sans réagir. Selon plusieurs médias, le club devrait accueillir dans les prochaines semaines le milieu de terrain Ishaq Abdulrazak (20 ans) et de l'attaquant Nilson Angulo (18 ans). Les deux transferts ne sont pas encore officiels, mais on s'attend à ce que tout soit bouclé au début de la semaine prochaine au plus tard.

LDU Quito, le club d'Angulo a annoncé ce vendredi qu'un accord avait été conclu avec Anderlecht. On parle d'une indemnité de transfert de 2 millions d'euros plus 30 % sur la revente. Selon Het Laatste Nieuws, l'attaquant d'1m82 est considéré comme un renfort pour l'équipe A, mais La Dernière Heure pense qu'il pourrait d'abord s'aguerrir avec les U23 qui évolueront désormais en Division 1B.

Comme tout Sud-Américain qui débarque dans notre pays, il aura probablement besoin d'une période d'adaptation. En Équateur, il est en tout cas considéré comme l'un des plus grands talents. Il fait déjà partie de l'équipe nationale et pourrait faire partie de la sélection d'El Tri pour la Coupe du monde. Selon Le Soir, Angulo peut évoluer comme attaquant de pointe ou de soutien, et même sur le flanc.

Mais c'est surtout avec la venue du Nigérian Ishaq Abdulrazak qu'Anderlecht réaliserait son plus beau coup. Selon les médias suédois, Anderlecht serait prêt à payer 4 millions d'euros pour le jeune milieu de terrain polyvalent de Norrköping.

La Dernière Heure écrit qu'Anderlecht considère Abdulrazak comme un remplaçant d'Amir Murillo qui ne devrait plus faire de vieux os à Saint-Guidon. Cependant, depuis le début de cette année, Norrköping l'aligne en tant que milieu défensif. La saison dernière, il arpentait sur le flanc droit dans une défense à cinq. Un système que Felice Mazzu pourrait aussi mettre en place au Sporting bruxellois.

Le Soir le décrit comme une sorte de Sergio Gómez du couloir droit. Anderlecht avait déjà essayé de le faire venir lors du dernier mercato d'hiver, mais l'offre de 2,6 millions d'euros avait été jugée insuffisante par Norrköping.

Toujours selon Le Soir, Anderlecht est toujours à la recherche d'un numéro 9 expérimenté pour épauler les jeunes talents. Le club rêve de conserver Joshua Zirkzee au Lotto Park, mais maintenant que Stuttgart est entré dans la danse pour le transfert du Néerlandais, cela semble très difficile à envisager.

Un nouveau maillot et un nouvel attaquant pour le Beerschot

Le nom de Hassane Bandé vous dit-il encore quelque chose ? En 2018, cet international burkinabé avait été transféré du FC Malines à l'Ajax pour une somme de 8,25 millions d'euros. Son passage à Amsterdam n'a cependant pas été une réussite, en partie à cause des blessures. La saison dernière, il a été prêté par le club champion des Pays-Bas au NK Istra, en Croatie. Il y a marqué 7 buts et donné 2 assists en 30 matches.

Selon Gazet van Antwerpen, le Beerschot, relégué en D1B, lorgne désormais sur l'attaquant de 23 ans seulement. Le prix demandé de 700 000 euros a cependant provoqué une débandade chez les Rats. Leurs finances ne leur permettent pas un tel caprice.

En attendant, Beerschot s'est associé à la marque de sport italienne Errea. Cette collaboration fait partie d'un accord global entre les Italiens et United World, qui dotera bientôt tous ses clubs d'un nouveau look. Il s'agit du Beerschot, Sheffield United, Châteauroux, Al Hilal United et Kerala United.

La marque maison XIII sera incorporée sur les maillots et continuera d'exister à travers une ligne de vêtements décontractés, selon GvA. Errea ne se contentera d'ailleurs pas de fournir les maillots puisqu'elle apportera également une contribution financière en tant que sponsor. 700 000 euros pour Bandé peut-être ?

Du renfort au Pays Noir avec une vieille connaissance d'Edward Still

Rudi Cossey a été officiellement nommé T2 d'Edward Still ce mercredi. L'entraîneur de 60 ans succède à Samba Diawara, qui va retrouver Mazzu à Anderlecht. Selon La Dernière Heure, le choix de l'expérimenté Cossey n'a pas été fait au hasard. Lors de la saison écoulée, les échanges d'idées au sein du staff technique des Carolos était plutôt difficile.

Rudy Cossey connaît bien Edward Still, 32 ans, pour l'avoir côtoyé au FC Bruges et à l'Antwerp, devrait apporter la sérénité nécessaire.

Son arrivée prouve aussi que Still renforce sa position à Charleroi. Auparavant, le T1 avait déjà fait venir son frère Nicolas Still comme analyste vidéo et Baptiste Henry comme analyste de données.

