Points d'interrogation Blauw en Zwart

Het Laatste Nieuws s'est intéressé à l'avenir du dernier champion de Belgique. Le FC Bruges commence en effet, ce jeudi, sa préparation pour la nouvelle saison avec des tests médicaux et physiques. Les douze internationaux Blauw en Zwart ne reprendront les entraînements que le 4 juillet. Les deux nouveaux venus dans la Venise du nord, Bjorn Meijer et Ferran Jutgla, étaient déjà présents. Douze joueurs du Club NXT s'entraîneront également avec l'équipe A. Le premier rendez-vous important pour le nouvel entraîneur Carl Hoefkens sera la Super Coupe contre La Gantoise, qui se tiendra le 17 juillet.

Est-ce que les Charles De Ketelaere et Noa Lang seront toujours là d'ici là. Les deux joueurs sont très convoités, notamment par le championnat italien, mais le Club de Bruges veut récupérer de belles sommes pour leurs cessions.Selon HLN, il ne faudra pas s'attendre à un dénouement rapide dans ces dossiers.

Dans le magazine néerlandais Nu Sport, Lang a déjà affirmé qu'il a conclu un accord avec Bruges pour pouvoir partir cet été. L'international néerlandais rejette cependant les rumeurs qui l'envoient à l'AC Milan : "Il n'y a pas d'accord avec l'AC Milan ou un autre club. Je ne sais pas qui colporte ce genre d'informations."

Le capitaine Ruud Vormer pourrait rester au stade Jan Breydel. Il n'envisage en tout cas pas Zulte Waregem comme option. © iStock

Un autre sujet brûlant qui animera la période estivale au stade Jan Breydel est l'avenir du capitaine Ruud Vormer. Le milieu de terrain de 34 ans ne serait pas contre le fait de rester chez les Blauw en Zwart, malgré la perte de son statut de titulaire. La situation pourrait cependant changer si une offre intéressante se présentait. Zulte Waregem n'est certainement pas une option pour le Néerlandais.

L'avenir de garçon comme Loïs Openda et Kamal Sowah est aussi entouré de points d'interrogation. Les deux attaquants sont attendus au Club le 4 juillet. Carl Hoefkens espère pouvoir conserver le néo-Diable rouge.

C mercredi, Nicky Hayen a été nommé comme nouvel entraîneur du Club NXT. L'ancien entraîneur de Saint-Trond, de Waasland-Beveren et des Gallois de Haverfordwest succède à Rik De Mil, qui est désormais T2 de Hoefkens dans l'équipe A.

Faris Haroun, un grand ancien fidèle au Great Old

Le contrat de Faris Haroun a finalement été prolongé d'un an à l'Antwerp, selon Gazet van Antwerpen. Le milieu de terrain de 36 ans entamera donc bientôt sa septième saison au Bosuil. Il est arrivé en janvier 2017 en provenance du Cercle Bruges et a immédiatement contribué au retour du matricule 1 parmi l'élite.

Détail piquant : après le départ d'Aurélio Buta, il est le seul survivant de l'équipe qui était revenue au sein de la plus haute division du football belge, lors de la saison 2017-18.

Toujours selon Gazet van Antwerpen, l'après-carrière d'Haroun pourrait aussi se dessiner au Great Old puisqu'un poste au sein du club pourrait même lui être réservé lors de l'été 2023.

Faris Haroun devrait entamer sa septième saison à l'Antwerp. © iStock

Un avocat comme président de la fédération

La Dernière Heure annonce que la Fédération belge de football va élire un nouveau président mardi prochain. Son nom est déjà connu puisqu'il n'y aura qu'un seul candidat : Paul Van den Bulck, 56 ans. L'avocat bruxellois, d'origine congolaise, bénéficie du soutien d'à peu près tout le monde. Il succèdera au président intérimaire Robert Huygens.

La DH trouve la nomination de Van den Bulck un peu surprenante, car l'homme n'a que très peu d'expérience dans le monde du football.

