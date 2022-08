Chaque jour, nous reviendrons sur les informations importantes dans les coulisses des clubs de D1A et D1B. Aujourd'hui, voici des nouvelles venues du FC Bruges, du Beerschot et du Jong Genk.

Jan Vertonghen ne renforcera pas le Club Brugeois

Incontournable dans le onze de base de Benfica la saison dernière sous la direction de Jorge Jesus et de son successeur Nélson Veríssimo, Jan Vertonghen n'entre pluss vraiment dans les plans du nouvel entraîneur Roger Schmidt. Ce dernier aime les défenseurs assez rapides et capables de résister à un pressing intense, ce qui n'est plus vraiment le cas du Diable rouge de 35 ans qui avait quitté Tottenham voici deux saisons pour rallier la capitale portugaise.

Du coup, l'international aux 139 sélections doit repenser à son avenir, malgré qu'il soit encore sous contrat pour une saison à Benfica. La prochaine Coupe du monde sera probablement du dernier grand tournoi de l'ex-Ajaciste et à son âge, il a besoin de jouer pour avoir le rythme nécessaire à une telle compétition de haut niveau. Le FC Bruges, qui cherche des renforts dans son secteur défensif, a déjà été cité à plusieurs reprises comme possible point de chute pour Vertonghen. Mais selon Het Laatste Nieuws, le gaucher diabolique ne serait pas du tout une option pour les champions de Belgique.

Le retour de Frédéric Frans sur les terrains

Dix mois après sa grave blessure au tendon d'Achille, Frédéric Frans, le joueur du Beerschot a fait son retour sur les prés le week-end dernier en Challenger Pro League , contre le SK Beveren. "Jamais dans ma carrière je n'ai été aussi longtemps sur la touche. Ce furent des mois difficiles à vivre", a déclaré Frans à Gazet van Antwerpen en évoquant sa blessure.

Frédéric Frans ne pense pas encore à retrouver sa place de titulaire au Beerschot. Il est déjà bien content de pouvoir refouler les terrains. © iStock

Craint-il maintenant pour sa place de titulaire après les nombreux changements opérés au sein d'un club anversois qui a quitté la Pro League au terme de la saison écoulée ? "J'ai toujours envie de jouer. Il serait ridicule de dire le contraire, mais je suis déjà heureux d'être à nouveau en forme. La rééducation n'a pas été facile. Les complications furent nombreuses et je me demandais parfois ce que je faisais. Donc, j'aborde les choses étape par étape. Ma montée au jeu était inattendue, c'est pour cela que j'en ai profité", sourit Frédéric Frans.

Sory Bangoura rêve de Premier League

Toujours en Challenger Pro League, le Jong Genk a impressionné tout le monde le week-end dernier en s'imposant largement contre Lierse Kempenzonen (4-1). Un excellent départ pour les jeunes Limbourgeois qui avaient remporté le championnat U21 la saison dernière.

Le milieu de terrain Ibrahima Sory Bangoura a été l'un des grands acteurs de ce premier succès en D1B. Le Guinéen de 18 ans était arrivé de la Johnson Académie Sport, un club de son pays natal, l'année dernière. Il aurait d'ailleurs pu se retrouver dans un autre club belge. "J'aurais pu faire un stage avec le RWDM, mais Genk est arrivé et m'a immédiatement convaincu", raconte le jeune Genkie au Het Belang van Limburg.

Sory Bangoura pourrait être l'une des belles révélations du Jong Genk cette saison. © iStock

Dans cette interview, Bangoura montre qu'il s'amuse dans le Limbourg, mais que cela ne l'empêche pas d'afficher de grandes ambitions. "Je veux arriver à intégrer l'équipe première de Genk et après cela, je veux rejoindre un grand championnat européen. J'aime Chelsea, alors s'il vous plaît, la Premier League. Mon idole est Toni Kroos. Il maîtrise si bien le milieu de terrain. Je voudrais lui ressembler", détaille-t-il avec des étoiles dans les yeux. Bangoura rêve pour l'instant à voix haute mais il faudra continuer à confirmer ces promesses en Challenger Pro League avec le Jong Genk.

