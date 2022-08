Chaque jour, nous reviendrons sur les informations importantes dans les coulisses des clubs de D1A et D1B. Aujourd'hui, voici des nouvelles d'Anderlecht, du Standard et de l'Union Saint-Gilloise.

Les successeurs de Sergio Gomez et Amuzu viendront-ils des championnats allemand et italien

Le dénouement est proche dans le dossier des transferts de Sergio Gomez et Francis Amuzu. Le club bruxellois devrait récupérer quelques millions en se séparant de son flanc gauche et a déjà les successeurs dans le viseur. Le duo devrait sans doute jouer ses dernières minutes sous la liquette mauve ce soir contre Paide, en Conference League.

Selon l'insider spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano, Anderlecht devrait même toucher plus que prévu pour son piston espagnol. Il affirme que Manchester City devrait payer une somme plus proche des 15 millions que des dix pour s'attacher les services de l'ancien joueur du Borussia Dortmund. Sera-t-il prêté dans la foulée comme il en fut question ou deviendra-t-il la doublure de Joao Cancelo chez les Cityzens ? Il est sans doute trop tôt pour l'affirmer.

Pour l'ailier belge, Nice-Matin annonçait ce mercredi soir que l'OGC et Anderlecht s'étaient mis d'accord pour un montant de transfert de 10 millions d'euros. Amuzu devait aussi passer sa visite médicale dans les prochaines heures, mais on suppose que cela devrait être le cas ce vendredi puisqu'il était inclut dans la sélection de Felice Mazzu contre Paide. Si l'entraîneur mauve a annoncé qu'il ferait tourner son effectif, Ciske devrait peut-être jouer quelques minutes pour saluer une dernière fois ses supporters avant de devenir la septième recrue du mercato estival des Aiglons.

Peter Verbeke le CEO et directeur sportif du RSCA, n'a en tout cas pas attendu l'officialisation de ces départs pour se mettre en quête de successeur pour un flanc gauche bientôt déserté. Les nouvelles recrues pourraient débarquer des championnats allemand et italien.

Le premier nom qui circule est celui de Darko Churlinov. Ce Macédonien de 22 ans appartient au Vfb Stuttgart, pensionnaire de Bundesliga, et est monté au jeu lors de la première journée de championnat le week-end passé. La saison dernière, il avait été prêté à l'étage inférieur du côté de Schalke 04 où il avait planté deux roses et délivré 6 passes décisives en 22 apparitions au sein d'un club qui a fait depuis lors son retour au sein de la plus haute division du football allemand.

Stuttgart demanderait une somme en 4 et 5 millions pour céder son ailier gauche macédonien. Un autre club serait sur les rangs et ce n'est pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'une vieille connaissance d'Anderlecht : le Burnley de Vincent Kompany. Celui-ci ne proposerait que 3 millions pour Churlinov et avec la vingtaine de millions qui devraient gonfler ses caisses dans quelques heures, le RSCA ne devrait pas avoir de peine à surenchérir. Surtout qu'il a aussi l'argument de la Coupe d'Europe en sa faveur.

L'autre recrue annoncée nous vient d'Italie et se nomme Guiseppe Pezzella. Ce gaucher d'1m87 appartient à Parme, club de Serie B où évoluent la légende du football italien Gianluigi Buffon, mais surtout Elias Cobbaut, un joueur qu'Anderlecht vient de céder au club d'Emilie-Romagne. Pezzalla, acheté en 2020 pour près de 6 millions d'euros, avait été prêté à l'Atalanta la saison dernière après la relégation de Parme. Dans une équipe évoluant en 3-4-3, il a souvent occupé le poste de piston gauche et a pris part à 21 rencontres de Serie A lors desquelles il a donné 3 assists. En Ligue des Champions, il aussi effectué 3 apparitions pour la Dea.

Son profil plus défensif et plus athlétique que les Sergio Gomez et Amuzu offre aussi plus de possibilités à Mazzu si d'aventure, il souhaitait passer à un quatre arrière.

Guiseppe Pezzella, un arrière gauche italien qui a évolué comme piston gauche dans le 3-4-3 de l'Atalanta, pourrait bientôt débarquer à Saint-Guidon. © Getty Images/iStock

Fergal Harkin veut viser le titre de champion avec le Standard

Fergal Harkin a enfin commencé sa mission de directeur sportif au Standard. Son préavis de trois mois s'est terminé vendredi dernier du côté de Manchester City et le voici parti pour un bail de trois ans à Sclessin. L'Irlandais de 45 ans a été présenté à la presse ce mercredi. "Je voulais relever un nouveau challenge dans ma carrière et j'attendais la bonne opportunité. Je rejoins un grand club et je suis content d'être ici", a expliqué Harkin quand on lui a demandé les raisons pour lesquelles il avait rejoint les bords de Meuse. "J'ai occupé pendant treize ans le poste de directeur technique et j'ai construit un vaste réseau. Quand j'ai rejoint Manchester City, le club n'était pas au sommet du championnat. C'est le projet et les bonnes décisions qui importent pour réussir", estime le nouveau directeur sportif. "Je veux aider le Standard à retrouver sa place en D1A. Nous avons un coach qui a gagné dans chaque pays où il a officié. Et s'il est venu ici, c'est pour gagner ! J'aime sa philosophie et sa façon de développer les joueurs", a poursuivi l'Irlandais en évoquant Ronny Deila, le nouvel entraîneur norvégien des rouches.

Fergal Harkin, le nouveau directeur sportif du Standard, dans son nouveau bureau. © Getty Images/iStock

Fergal Harkin était présent dans les tribunes dimanche pour assister à la première victoire de sa nouvelle équipe. Il a été frappé par l'ambiance qui régnait dans les tribunes. "J'aimerais dire aux supporters qu'ils continuent à mettre autant d'ambiance. Ils sont importants pour le club et font peur aux équipes adverses qui se déplacent à Sclessin. Notre public veut voir de l'énergie, de la créativité et de la qualité", pense le directeur sportif du Standard.

Désormais, Fergal Harkin doit renforcer l'équipe. Quelles seront les ambitions liégeoises pour ce dernier mois sur le marché des transferts. "Il faut ramener les bonnes personnes, du leadership et de la qualité. Si on trouve un bon accord, alors on signe le joueur. Quelles positions et combien de joueurs ? Nous avons une liste importante de joueurs à des postes différents. Cela prendra peut-être deux ou trois mercatos pour arriver là où on veut, mais on travaille très dur pour renforcer l'équipe", a détaillé Harkin. "Je ne suis pas le Messie et je n'ai pas de baguette magique, mais Nous voulons que le Standard puisse lutter pour le titre national et pour jouer le plus souvent possible sur la scène européenne. Mais il faudra être patient", a ajouté Fergal Harkin qui s'est ensuite attardé sur le cas de deux joueurs importants de ce début de saison: Selim Amallah et Nicolas Raskin. "Nous ne voulons pas qu'ils partent. Nicolas est un joueur très important. Pour Selim, c'est toujours compliqué quand vous entrez dans votre dernière année de contrat. Toutefois, nous avons déjà eu des discussions très positives avec lui. On veut les garder et on a commencé les discussions pour les prolonger. Notre but n'est pas de les vendre", affirme le directeur sportif du matricule 16.

Un peu de Ligue des Champions à l'Union ?

A défaut de pouvoir disputer les matches de groupe de la prochaine Ligue des Champions, l'Union Saint-Gilloise pourra peut-être compter sur les services d'un joueur qui pourra fredonner l'hymne de la compétition dans les vestiaires. En 2012, José Rodriguez, pur produit de la formation du Real Madrid, devenait le plus jeune joueur de l'histoire du club merengue à porter les couleurs blanches en Ligue des Champions. C'était le 4 décembre lors d'une victoire contre l'Ajax (4-1) où il avait remplacé Kaka à 18 minutes de la fin. Aucun joueur plus jeune ne battra ce record depuis lors, mais ce dernier n'a pas rimé avec une éclosion au Santiago Bernabeu puisqu'il n'effectuera que quatre apparitions sous la tunique blanche. Il marquera aussi une fois lors d'un match de Coupe du roi à Alcoyano.

Après ça, il défendra les couleurs du Deportivo La Corogne, de Galatasaray, de Mayence, de Malaga, du Maccabi Tel Aviv, du Fortuna Sittard et de Fuenlabrada avant de revenir en Israël du côté du Maccabi Haifa où il restera deux saisons, disputera 80 duels et marquera 1 but. Depuis lors, il est arrivé au terme de son contrat et serait donc dans le viseurs de plusieurs formations de Jupiler Pro League dont l'Union Saint-Gilloise.

Cette dernière aurait les faveurs du milieu relayeur qui devrait apporter un peu plus de consistance à un noyau qui a montré ses limites lors des derniers matches.

