Chaque jour, nous reviendrons sur les informations importantes dans les coulisses des clubs de D1A et D1B. Aujourd'hui, voici des nouvelles d'Anderlecht, du Standard et de l'Union Saint-Gilloise.

Les successeurs de Sergio Gomez et d'Amuzu viendront-ils des championnats allemand et italien ?

Fergal Harkin veut viser le titre de champion avec le Standard

Fergal Harkin a enfin commencé sa mission de directeur sportif au Standard. Son préavis de trois mois s'est terminé vendredi dernier du côté de Manchester City et le voici parti pour un bail de trois ans à Sclessin. L'Irlandais de 45 ans a été présenté à la presse ce mercredi. "Je voulais relever un nouveau challenge dans ma carrière et j'attendais la bonne opportunité. Je rejoins un grand club et je suis content d'être ici", a expliqué Harkin quand on lui a demandé les raisons pour lesquelles il avait rejoint les bords de Meuse. "J'ai occupé pendant treize ans le poste de directeur technique et j'ai construit un vaste réseau. Quand j'ai rejoint Manchester City, le club n'était pas au sommet du championnat. C'est le projet et les bonnes décisions qui importent pour réussir", estime le nouveau directeur sportif. "Je veux aider le Standard à retrouver sa place en D1A. Nous avons un coach qui a gagné dans chaque pays où il a officié. Et s'il est venu ici, c'est pour gagner ! J'aime sa philosophie et sa façon de développer les joueurs", a poursuivi l'Irlandais en évoquant le nouvel entraîneur norvégien des rouches.

Fergal Harkin, le nouveau directeur sportif du Standard, dans son nouveau bureau. © Getty Images/iStock

Fergal Harkin était présent dans les tribunes dimanche pour assister à la première victoire de sa nouvelle équipe. Il a été frappé par l'ambiance qui régnait dans les tribunes. "J'aimerais dire aux supporters qu'ils continuent à mettre autant d'ambiance. Ils sont importants pour le club et font peur aux équipes adverses qui se déplacent à Sclessin. Notre public veut voir de l'énergie, de la créativité et de la qualité", pense le directeur sportif du Standard.

Désormais, Fergal Harkin doit renforcer l'équipe. Quelles seront les ambitions liégeoises pour ce dernier mois sur le marché des transferts. "Il faut ramener les bonnes personnes, du leadership et de la qualité. Si on trouve un bon accord, alors on signe le joueur. Quelles positions et combien de joueurs ? Nous avons une liste importante de joueurs à des postes différents. Cela prendra peut-être deux ou trois mercatos pour arriver là où on veut, mais on travaille très dur pour renforcer l'équipe", a détaillé Harkin. "Je ne suis pas le Messie et je n'ai pas de baguette magique, mais Nous voulons que le Standard puisse lutter pour le titre national et pour jouer le plus souvent possible sur la scène européenne. Mais il faudra être patient", a conclu Fergal Harkin.

Un peu de Ligue des Champions à l'Union ?

A défaut de pouvoir disputer les matches de groupe de la prochaine Ligue des Champions, l'Union Saint-Gilloise pourra peut-être compter sur les services d'un joueur qui pourra fredonner l'hymne de la compétition dans les vestiaires. En 2012, José Rodriguez, pur produit de la formation du Real Madrid, devenait le plus jeune joueur de l'histoire du club merengue à porter les couleurs blanches en Ligue des Champions. C'était le 4 décembre lors d'une victoire contre l'Ajax (4-1) où il avait remplacé Kaka à 18 minutes de la fin. Aucun joueur plus jeune ne battra ce record depuis lors, mais ce dernier n'a pas rimé avec une éclosion au Santiago Bernabeu puisqu'il n'effectuera que quatre apparitions sous la tunique blanche. Il marquera aussi une fois lors d'un match de Coupe du roi à Alcoyano.

Après ça, il défendra les couleurs du Deportivo La Corogne, de Galatasaray, de Mayence, de Malaga, du Maccabi Tel Aviv, du Fortuna Sittard et de Fuenlabra avant de revenir en Israël du côté du Maccabi Haifa où il restera deux saisons, disputera 80 duels et marquera 1 but. Depuis lors, il est arrivé au terme de son contrat et serait donc dans le viseurs de plusieurs formations de Jupiler Pro League dont l'Union Saint-Gilloise.

Cette dernière aurait les faveurs du milieu relayeur qui devrait apporter un peu plus de consistance à un noyau qui a montré ses limites lors des derniers matches.

