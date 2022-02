Il s'agit d'une autre décision prise par l'UEFA ce vendredi avec le changement de lieu de la prochaine finale de la Ligue des Champions qui devait initialement se dérouler à Saint-Pétersbourg.

Les matches internationaux à domicile impliquant les équipes russes et ukrainiennes se joueront sur terrain neutre, a indiqué vendredi l'UEFA (Union européenne de football), dont le comité exécutif s'est réuni en urgence vendredi matin pour "évaluer la situation" à la suite de l'offensive russe en Ukraine.

Cette décision, prise "jusqu'à nouvel ordre", vaut tant pour les équipes de clubs que les équipes nationales. Elle concerne notamment le Spartak Moscou, qualifié pour les 8e de finale de l'Europa League, mais pas le barrage pour le Mondial 2022 entre la Russie et la Pologne prévu le 24 mars à Moscou, qui dépend de la Fifa, la Fédération internationale de football.

En cas de succès la Russie pourrait accueillir le vainqueur de Suède - République tchèque le 29 mars. Les fédérations polonaise, suédoise et tchèque ont demandé jeudi de délocaliser les rencontres de barrage de la zone Europe en vue du Mondial 2022 Le comité exécutif de l'UEFA a aussi décidé vendredi de déplacer la finale de la Ligue des Champions. Initialement prévue le samedi 28 mai à Saint-Petersbourg en Russie, elle sera disputée au Stade de France à Paris.

