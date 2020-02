Les maillots avec lesquels Anderlecht a joué contre Mouscron dimanche soir (1-0), lors de la 24e journée de la Jupiler Pro League, marqués du nom de la légende du club récemment disparu Robbie Rensenbrink seront mis aux enchères à des fins caritatives, a annoncé le club mardi.

Les recettes seront versées au projet de la FEFA à Bruxelles. "Robbie était Anderlecht ! Robbie aimait Bruxelles. C'était quelqu'un qui rendait les supporters heureux. Il a donné, à l'époque, l'envie à de nombreux jeunes de commencer à jouer au football. C'est pourquoi il est justement très symbolique que nous offrions le bénéfice de cette vente aux enchères au projet FEFA du RSC Anderlecht et de la ville. Nous espérons qu'encore plus de jeunes, parfois socialement défavorisés, recevront de cette façon une chance de développer leur talent".

La vente aux enchères se termine jeudi soir. L'offre la plus élevée a été faite jusqu'à présent pour le maillot portant le numéro 4 du capitaine Vincent Kompany, avec 1.077 euros.

