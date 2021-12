Les Neerpede Boys ne feraient-ils pas mieux de changer d'air? Analyse avec des témoins qui totalisent près de 25 années en mauve.

L'avis de Stéphane Demol: "Quand je vois le niveau de la défense, et quand je vois en même temps que des joueurs comme Marco Kana et Killian Sardella ne jouent plus, ça me fait rigoler. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour être mis sur le côté comme ça? Je comprendrais qu'ils ne soient plus que réservistes si ceux qui jouent à leur place étaient bons. Mais on en est très loin. Taylor Harwood-Bellis ? Je ne suis pas du tout convaincu. Wesley Hoedt? Pareil. Sergio Gómez et Bogdan Mikhaylichenko, ça ne ressemble à rien (sic). Tous des joueurs transférés qui n'apportent pas grand-chose, et pendant ce temps-là, on continue à faire tout un tralala sur le talent des jeunes sortis du centre de formation.

Vincent Kompany a parfois fait jouer des gauchers à droite de la défense alors qu'il a Kana et Sardella dans son noyau. Il faut juger au cas par cas, mais pour moi, ces joueurs-là auraient intérêt à aller voir ailleurs, oui. Même chose pour Antoine Colassin. On parle quand même ici d'une équipe qui ne va pas bien. Collectivement, ça coince. Et les individualités ne sont pas bonnes. Alors, pourquoi continue-t-on à ignorer des gars qui ont été formés par la maison? Les jeunes ont joué des bons matches dans la passé, ils en ont fait des moins bons aussi, mais qu'on ne me dise pas que ceux qui sont sur le terrain sont meilleurs.

Derrière, ça ne va pas. Dans le milieu, tu as Josh Cullen et Kristoffer Olsson qui courent comme des fous, mais ça s'arrête là. Devant, c'est un peu juste aussi même s'il y a deux ou trois joueurs qui ont sûrement du talent. Ça te donne une équipe qui n'arrive pas à mettre de la constance dans ses prestations. Je lis les journaux, je lis qu'untel et untel jouent le week-end parce qu'ils se sont bien entraînés en semaine. Moi, je ferais d'abord jouer ceux qui sont bons le week-end, même s'ils ont été moins bien en semaine. Je ne veux pas critiquer Vincent Kompany, ce n'est pas à moi de lui dire ce qu'il doit faire, mais il manque de constance dans les prestations et dans ses compositions.

Est-ce qu'un Francis Amuzu doit changer d'air? Il ne m'a pas encore convaincu alors qu'il a souvent reçu sa chance. Il va vite, oui. Il passe presque chaque fois son homme, oui. Mais après ça, c'est fini. Il n'a pas encore montré qu'il devait être titulaire chaque week-end. Lui, il a peut-être intérêt à relever un nouveau défi ailleurs. La situation est différente pour Yari Verscheren et Anouar Ait El Hadj. À leur place, je patienterais. Mais ils ont un problème: Anderlecht a fait venir Lior Refaelov, Benito Raman, Joshua Zirkzee et Christian Kouamé. Tous des joueurs offensifs qui les empêchent d'avoir plus de temps de jeu."

L'avis de Stéphane Demol: "Quand je vois le niveau de la défense, et quand je vois en même temps que des joueurs comme Marco Kana et Killian Sardella ne jouent plus, ça me fait rigoler. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour être mis sur le côté comme ça? Je comprendrais qu'ils ne soient plus que réservistes si ceux qui jouent à leur place étaient bons. Mais on en est très loin. Taylor Harwood-Bellis ? Je ne suis pas du tout convaincu. Wesley Hoedt? Pareil. Sergio Gómez et Bogdan Mikhaylichenko, ça ne ressemble à rien (sic). Tous des joueurs transférés qui n'apportent pas grand-chose, et pendant ce temps-là, on continue à faire tout un tralala sur le talent des jeunes sortis du centre de formation.Vincent Kompany a parfois fait jouer des gauchers à droite de la défense alors qu'il a Kana et Sardella dans son noyau. Il faut juger au cas par cas, mais pour moi, ces joueurs-là auraient intérêt à aller voir ailleurs, oui. Même chose pour Antoine Colassin. On parle quand même ici d'une équipe qui ne va pas bien. Collectivement, ça coince. Et les individualités ne sont pas bonnes. Alors, pourquoi continue-t-on à ignorer des gars qui ont été formés par la maison? Les jeunes ont joué des bons matches dans la passé, ils en ont fait des moins bons aussi, mais qu'on ne me dise pas que ceux qui sont sur le terrain sont meilleurs.Derrière, ça ne va pas. Dans le milieu, tu as Josh Cullen et Kristoffer Olsson qui courent comme des fous, mais ça s'arrête là. Devant, c'est un peu juste aussi même s'il y a deux ou trois joueurs qui ont sûrement du talent. Ça te donne une équipe qui n'arrive pas à mettre de la constance dans ses prestations. Je lis les journaux, je lis qu'untel et untel jouent le week-end parce qu'ils se sont bien entraînés en semaine. Moi, je ferais d'abord jouer ceux qui sont bons le week-end, même s'ils ont été moins bien en semaine. Je ne veux pas critiquer Vincent Kompany, ce n'est pas à moi de lui dire ce qu'il doit faire, mais il manque de constance dans les prestations et dans ses compositions.Est-ce qu'un Francis Amuzu doit changer d'air? Il ne m'a pas encore convaincu alors qu'il a souvent reçu sa chance. Il va vite, oui. Il passe presque chaque fois son homme, oui. Mais après ça, c'est fini. Il n'a pas encore montré qu'il devait être titulaire chaque week-end. Lui, il a peut-être intérêt à relever un nouveau défi ailleurs. La situation est différente pour Yari Verscheren et Anouar Ait El Hadj. À leur place, je patienterais. Mais ils ont un problème: Anderlecht a fait venir Lior Refaelov, Benito Raman, Joshua Zirkzee et Christian Kouamé. Tous des joueurs offensifs qui les empêchent d'avoir plus de temps de jeu."