Le match aller se déroulera au Parc Duden le mardi 2 ou mercredi 3 août. Les vice-champions de Belgique retrouveront un club qui compte quelques anciens de Pro League dans ses rangs.

L'Union Saint-Gilloise affrontera les Ecossais des Rangers, finalistes de la dernière Europa League, au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions de football, dont le tirage au sort a été effectué lundi à Nyon, en Suisse. Les Unionistes recevront lors du match aller (mardi 2 ou mercredi 3 août) et disputeront le match retour à Glasgow (mardi 9 août).

Pour son retour sur la scène européenne après 58 ans d'absence et une participation à la Coupe des Villes de Foire, l'Union ne figurait pas parmi les têtes de série de ce tour préliminaire et pouvait s'attendre à un tirage corsé, avec la présence aussi de Benfica, du PSV Eindhoven et du vainqueur du match Dynamo Kiev/Fenerbahçe dans le pot des têtes de série. Les Unionistes héritent finalement des Rangers, vice-champions d'Ecosse et battus par l'Eintracht Francfort aux tirs au but lors de la finale de la dernière Europa League.

Les Rangers, entraînés par Giovanni van Bronckhorst, possèdent dans leurs rangs quelques vieilles connaissances du championnat belge, comme Rabbi Matondo, l'an passé actif au Cercle Bruges, Ianis Hagi (ex-Genk), Fashion Sakala (ex-Ostende) et Kemar Roofe (ex-Anderlecht).

Les vainqueurs de ce 3e tour préliminaire disputeront les barrages, le dernier stade avant la prestigieuse et lucrative phase de poules de la Ligue des Champions. Les perdants seront reversés dans la phase de groupes de l'Europa League.

