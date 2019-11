À un quart d'heure de la fin du match entre Gand et l'Antwerp, Kevin Mirallas a dû entrer au jeu. Le long de la ligne, une discussion a éclaté entre le Diable Rouge et son entraîneur, Laszlo Bölöni. Sur ces entrefaites, un Mirallas furibard a foncé vers le vestiaire, offrant une image pour le moins inhabituelle, celle d'un footballeur énervé, qui s'engouffre, solitaire, dans les couloirs de la Ghelamco Arena.

Les footballeurs et l'autocritique ne vont généralement pas ensemble. Quand ils ne jouent pas, c'est la faute de l'entraîneur. Soit ils sont mal utilisés, soit le coach ne voit pas leurs qualités. Comme si un entraîneur dédaignait délibérément un footballeur qui rend son équipe meilleure. Personne ne le fait. L'absence d'auto-jugement des footballeurs est étrange. À l'Antwerp, Benson Manuel a également fait part de son mécontentement alors qu'il était écarté. Plus le noyau est étoffé, plus il est difficile de le gérer. Depuis des semaines, on raconte que l'entraîneur ne contrôle plus un vestiaire parfois explosif.

...