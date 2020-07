Les finales de Coupe de Belgique de football et de Proximus League, menacées par la recrudescence du nouveau coronavirus, se dérouleront bel et bien ce weekend. La Pro League l'a annoncé jeudi.

Samedi, le Club de Bruges et l'Antwerp s'affronteront donc en finale de Coupe de Belgique au stade Roi Baudouin (20h30). Dimanche (19h), Oud-Heverlee Louvain accueillera le Beerschot avec la montée dans l'élite du football belge comme enjeu. Les Anversois s'étaient imposés 1-0 lors du match aller, disputé avant l'arrêt des compétitions en raison de la pandémie de Covid-19.

"La Pro League a obtenu la confirmation, après une concertation intense, du ministre de l'Intérieur Pieter De Crem avec les bourgmestres de Bruxelles, Anvers, Bruges et Louvain, que les finales de ce week-end pourront bien avoir lieu. La finale de la Croky Cup de ce samedi et la finale de 1B de ce dimanche pourront toutes deux avoir lieu comme prévu", a écrit la Pro League.

"L'évaluation de la qualité des différents protocoles de tests et de matchs établis par la Pro League et l'URBSFA a été décisive dans la décision prise par le Comité de concertation interfédéral", a précisé l'association des clubs professionnels.

La Pro League exhorte tous les supporters à suivre ces rencontres "dans les conditions les plus sûres" et à "ne pas se rassembler".

"Profitons ensemble de cette occasion pour montrer que le monde du football est prêt à commencer la saison et que nous pouvons compter sur nos supporters, dans les circonstances les plus difficiles", a déclaré Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League.

