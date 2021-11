C'était dans l'air depuis le partage du Brésil en Argentine. La France complète le podium. La Belgique devrait cependant perdre son trône en 2022 vu que les Brésiliens joueront encore quatre rencontres qualificatives pour la Coupe du monde 2022 qui devraient rapporter plus de points que les amicaux disputés par les Belges.

Les Diables Rouges ponctuent 2021 en tête du classement FIFA, publié vendredi par la fédération internationale de football. Malgré son partage au pays de Galles (1-1), l'équipe nationale belge masculine de football a conservé une première place menacée par le Brésil.

Les Belges, déjà sauvés par un match nul du Brésil en Colombie (0-0) en octobre, ont cette fois conservé la tête après un partage entre Brésiliens et Argentins. La Belgique compte 1828.45 points et devance de peu la Seleçao (1826.35).

La France, l'Angleterre et l'Argentine complètent le top 5 alors que l'Italie, qui devra passer par les barrages pour atteindre le Mondial 2022 au Qatar, a perdu deux places et se retrouve 6e. Il n'y aura pas de changement au sommet du classement lors de la parution du nouveau classement le 23 décembre. Il en sera autrement début 2022 car le Brésil jouera quatre rencontres qualificatives au Mondial 2022 alors que la Belgique ne disputera que deux matches de préparation en mars, ce qui rapporte moins de points au regard de l'algorithme établi par la FIFA.

La Belgique devrait donc perdre son trône au profit du Brésil en 2022, mais devrait rester tête de série pour le tirage au sort de la Coupe du monde aura lieu le 1er avril à Doha, la capitale qatarie. Ce statut est réservé au pays organisateur et aux sept pays les mieux classés au classement de la FIFA.

Les Diables Rouges occupent la première place du classement FIFA depuis le 20 septembre 2018. Ils l'avaient déjà occupée entre novembre 2015 et mars 2016.

