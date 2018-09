Les Diables Rouges retrouvent la première place au nouveau classement FIFA

La Belgique pointait au 3e rang avant la Coupe du monde, derrière l'Allemagne et le Brésil. La 3e place obtenue en Russie a permis aux Diables de Roberto Martinez de grimper à la 2e place, à 3 points de la France, championne du monde, au dernier classement, publié le 16 août. Après les larges succès en Écosse (0-4) en amical et en Islande (0-3) en Ligue des Nations début septembre, les Diables Rouges totaliseront le même nombre de points que la France, mais devraient prendre la tête pour quelques décimales, au nouveau classement qui sera publié jeudi. Les champions du monde ont pour leur part battu les Pays-Bas (2-1), mais avaient partagé en Allemagne (0-0) quelques jours plus tôt. Seules sept nations se sont retrouvées à la 1e place du classement FIFA depuis la création de ce dernier en 1993: l'Allemagne, le Brésil, l'Italie, la France, l'Argentine, l'Espagne, les Pays-Bas et la Belgique, les deux plats pays étant les seuls à n'avoir jamais été champions du monde. Les Diables Rouges joueront leurs deux prochains matches en octobre, le 12 contre la Suisse en Ligue des Nations et le 16 contre les Pays-Bas en amical.