Samedi soir, les Diables Rouges n'ont pu faire mieux qu'un match nul, 1-1, en déplacement au pays de Galles dans le cadre de la 3e journée du groupe 4 de la Ligue A en Ligue des Nations. Après des buts de Tielemans (51e) et Johnson (87e), la Belgique reste malgré tout à 3 points des Pays-Bas, qui ont été tenus en échec par la Pologne (2-2).

Les Diables Rouges ont tremblé, lorsque la demi-volée d'Ampadu est venue secouer les filets défendus par Koen Casteels (5e), mais le but du jeune Gallois a finalement été annulé pour hors-jeu après l'intervention de l'arbitrage vidéo. Bale a ensuite manqué de punir la Belgique, alors que James l'avait trouvé dans le dos de Theate, en ratant le cadre (14e).

Les Diables sont finalement sortis de leur boîte via Carrasco, isolé au deuxième poteau, mais sa tentative est allée droit dans les bras d'Hennessey (29e). Peu avant le repos, Trossard s'est retrouvé tout seul devant le but vide après que la défense galloise a été confuse par une action de Batshuayi, mais l'ailier de Brighton n'a pas su cadrer sa reprise (42e), renvoyant les équipes aux vestiaires à égalité.

Après le repos, Tielemans a fait sauter le verrou gallois d'une frappe précise à ras de terre, à la conclusion d'une belle action collective et d'un ballon intelligemment glissé par Batshuayi à l'entrée de la surface (0-1, 51e). Dans la foulée, Trossard a été trop court pour dévier le centre de Carrasco dans le but (54e).

Dans une dernière demi-heure assez pauvre en occasions franches, la défense belge s'est laissé surprendre par la détermination de l'équipe galloise haranguée par son public. Au bout d'une sortie de défense peu académique, le ballon est parvenu à l'entrée de la surface à Ramsey, qui a gratifié le stade d'un geste technique parfaitement exécuté pour trouver Johnson, qui n'a eu qu'à glisser le ballon au-delà de Casteels pour égaliser (1-1, 87e).

Malgré ce résultat mitigé, la Belgique (4 points) reste 2e du groupe 4, à 3 points des Pays-Bas qui ont été tenus en échec par la Pologne (2-2). Cette dernière compte autant de points que la Belgique, mais est 3e au goal-average, devant le pays de Galles qui a conquis son premier point.

Les Diables joueront leur prochain match mardi en Pologne. Ils recevront ensuite le pays de Galles le 22 septembre et iront aux Pays-Bas trois jours plus tard.

