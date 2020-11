Les Diables Rouges seront privés de Thomas Vermaelen pour leurs trois matchs de novembre face à la Suisse, l'Angleterre et le Danemark. Le sélectionneur fédéral Roberto Martinez a en effet annoncé mardi que le défenseur de Vissel Kobe n'avait pas reçu l'autorisation des autorités japonaises pour venir en Belgique.

Thomas Vermaelen, qui aura 35 ans samedi, n'a plus joué en équipe nationale depuis un an et la victoire 1-4 en Russie du 16 novembre 2019, une rencontre synonyme de 78e cap pour l'Anversois. Il avait déjà manqué les rencontres internationales de septembre au Danemark et face à l'Islande et le triptyque d'octobre contre la Côte d'Ivoire, en Angleterre et en Islande car les autorités japonaises ne l'avaient également pas donné le feu vert pour voyager en raison de la crise sanitaire.

Pour remplacer Thomas Vermaelen, Roberto Martinez a fait appel au défenseur d'Anderlecht Hannes Delcroix. Le joueur de 21 ans, fête ainsi sa première sélection avec les Diables Rouges, lui qui faisait partie de la sélection des Espoirs de Jacky Mathijssen.

"C'est une grande étape pour lui", a déclaré Martinez à propos de Delcroix. "Il y a deux manières d'arriver en équipe nationale: par ses prestations en club ou via les équipes de jeunes. Hannes a déjà joué quelques très bons matchs avec les espoirs. Il a un profil de défenseur central gaucher qu'on recherche. C'est une expérience unique pour lui, cela va l'aider dans son développement en tant que joueur".

Lundi, Roberto Martinez avait déjà rappelé Thomas Kaminski (Blackburn) et Thomas Foket (Reims) après les forfaits d'Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht), Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion) et Alexis Saelemaekers (AC Milan).

La Belgique affronte la Suisse mercredi en amical, avant de jouer ses deux derniers matchs de Ligue des Nations dimanche contre l'Angleterre et le 18 novembre contre le Danemark. Les trois rencontres auront lieu à huis clos à Louvain.

Thomas Vermaelen, qui aura 35 ans samedi, n'a plus joué en équipe nationale depuis un an et la victoire 1-4 en Russie du 16 novembre 2019, une rencontre synonyme de 78e cap pour l'Anversois. Il avait déjà manqué les rencontres internationales de septembre au Danemark et face à l'Islande et le triptyque d'octobre contre la Côte d'Ivoire, en Angleterre et en Islande car les autorités japonaises ne l'avaient également pas donné le feu vert pour voyager en raison de la crise sanitaire. Pour remplacer Thomas Vermaelen, Roberto Martinez a fait appel au défenseur d'Anderlecht Hannes Delcroix. Le joueur de 21 ans, fête ainsi sa première sélection avec les Diables Rouges, lui qui faisait partie de la sélection des Espoirs de Jacky Mathijssen. "C'est une grande étape pour lui", a déclaré Martinez à propos de Delcroix. "Il y a deux manières d'arriver en équipe nationale: par ses prestations en club ou via les équipes de jeunes. Hannes a déjà joué quelques très bons matchs avec les espoirs. Il a un profil de défenseur central gaucher qu'on recherche. C'est une expérience unique pour lui, cela va l'aider dans son développement en tant que joueur". Lundi, Roberto Martinez avait déjà rappelé Thomas Kaminski (Blackburn) et Thomas Foket (Reims) après les forfaits d'Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht), Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion) et Alexis Saelemaekers (AC Milan). La Belgique affronte la Suisse mercredi en amical, avant de jouer ses deux derniers matchs de Ligue des Nations dimanche contre l'Angleterre et le 18 novembre contre le Danemark. Les trois rencontres auront lieu à huis clos à Louvain.