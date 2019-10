Un succès face à Saint-Marin, attendu, suffit aux Diables Rouges pour valider leur qualification pour l'Euro 2020, soit leur quatrième tournoi majeur d'affilée et leur 6e phase finale d'un championnat d'Europe. La Belgique doit pour cela gagner ce soir (20h45) au stade Roi Baudouin ou voir le Kazakhstan et Chypre (coup d'envoi à 16h00) partager, auquel cas un match nul suffit aux hommes de Roberto Martinez.

Le sélectionneur espagnol de l'équipe nationale n'a pas dévoilé sa sélection précisant juste que Romelu Lukaku, s'il est apte, jouera, ajoutant que d'autres comme Axel Witsel, Timothy Castagne, Thomas Meunier ou Thorgan Hazard ne joueront qu'un seul des deux matches au programme.

La Belgique jouera en effet dimanche encore au Kazakhstan (à Nur-Sultan, 15h00 heure belge). Alors que Simon Mignolet, papa, a quitté le groupe, Roberto Martinez a défendu aussi Thibaut Courtois, son gardien sous le feu des critiques au Real Madrid tout comme Eden Hazard de retour dans le groupe par rapport à la dernière campagne.

La Belgique a toujours battu Saint-Marin lors de leurs sept confrontations précédentes. Le succès le plus large de l'histoire des Diables remonte d'ailleurs au 28 février 2001 avec une victoire 10-1 contre les Saint-Marinais. Il s'agit à ce jour du record de buts inscrits par les Belges en un seul match et du plus gros écart, à égalité avec les 9-0 contre la Zambie en 1994 et contre Gibraltar en 2017.

Il ne s'agit cependant pas de la défaite la plus importante de Saint-Marin qui avait essuyé un 0-13 contre l'Allemagne en 2006. A l'extérieur, la pire référence des Saint-Marinais est un 11-0 cotre les Pays-Bas.

"Le premier pas est la qualification, ensuite on pensera à terminer premier du groupe", avait tempéré Roberto Martinez mercredi. "On ne regarde pas trop au record de buts. Nous voulons surtout être consistants dans nos prestations. Les clean sheets et les buts suivront naturellement".

La Belgique domine le groupe I avec 18 points, sur 18 possibles. La Russie suit à 3 longueurs. Le Kazakhstan (7), Chypre (7), l'Ecosse (6) et Saint-Marin (0) sont lâchés. En battant Saint-Marin, les Diables Rouges seront assurés de disputer l'Euro 2020.