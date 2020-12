Cette génération de Diables rouges est la plus forte que la Belgique ait jamais connue. Et on n'en voit pas encore la fin. Le tirage au sort du Final Four de la Ligue des Nations leur a offert une revanche face à la France. Lundi prochain, les Diables connaîtront leurs adversaires en phase de qualifications pour la Coupe du monde 2022. En attendant, petit retour sur tous leurs records.

Deux ans à la première place mondiale

La Belgique occupe la tête du classement FIFA depuis septembre 2018. Avant cela, elle avait déjà été numéro 1 de novembre 2015 à mars 2016. À l'époque, c'était une première.

Cela fait donc plus de deux ans que nous sommes sur la plus haute marche du podium! Depuis l'existence du classement FIFA (1992), seuls deux pays ont fait mieux: l'Espagne et le Brésil. Huit pays ont occupé la première place: l'Argentine, la Belgique, le Brésil, l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne. On a longtemps critiqué le mode de calcul de ce classement. Depuis août 2018, il a d'ailleurs été revu. Et c'est justement à ce moment-là que les Diables ont pris la tête. La preuve que la nouvelle méthode est plus correcte! La dernière fois que les Diables n'ont pas marqué, c'était en demi-finale de Coupe du monde 2018, contre la France, en Russie. Au cours des 25 matches qui ont suivi, ils ont toujours trouvé au moins une fois le chemin des filets. La série actuelle a débuté lors du match pour la troisième place contre l'Angleterre, le 14 juillet 2018. Elle est toujours en cours et lors de leur dernière sortie, le 18 novembre 2020 face au Danemark, les Diables ont encore marqué à quatre reprises (4-2). Actuellement, aucun autre pays au monde ne fait mieux, mais le record du monde est encore loin. De 1949 à 1957, les Hongrois ont marqué pendant 66 matches consécutifs.Oubliez Jan Ceulemans! Le record du Caje - 96 caps - a tenu des années, mais quatre joueurs de la génération actuelle l'ont déjà dépassé. Il s'agit de Jan Vertonghen, Axel Witsel, Eden Hazard et Toby Alderweireld. Dries Mertens (94), Romelu Lukaku (89), Thibaut Courtois (81) et Kevin De Bruyne (78) ne sont plus très loin non plus. Lukaku (27 ans) est le plus jeune. Deviendra-t-il le nouveau recordman de sélections? Tout dépendra évidemment de son envie de continuer à jouer avec les Diables ou non. Nous miserions plutôt sur Courtois, qui n'a encore que 28 ans. Le record absolu d' Ahmed Hassan est cependant encore loin. L'ex-Anderlechtois a porté à 184 reprises le maillot de l'Égypte. Au niveau international, actuellement, seuls Sergio Ramos (178 caps) et Cristiano Ronaldo (170) peuvent le menacer. Les plus de quarante ans se souviennent avec délectation de la Coupe du monde 1986 au Mexique. Les images des matches légendaires face à l'URSS (huitième de finale) et à l'Espagne (quart de finale) défilent encore dans leur tête. Inespérée, la quatrième place des Diables s'était soldée par un retour en fanfare sur la Grand-Place de Bruxelles. Trente-deux ans plus tard, la génération actuelle a fait mieux en terminant troisième en Russie. Elle aurait même pu l'emporter. Les Diables rouges sont considérés comme les vainqueurs moraux de cette Coupe du monde: ils ont produit le plus beau football, ont inscrit le plus de buts (seize, soit deux de plus que la France), ont aligné le meilleur joueur ( Eden Hazard, même si le trophée a officiellement été attribué à Luka Modric) et le meilleur gardien. La fête dans la capitale était toute aussi belle. N'êtes-vous pas fiers lorsque votre enfant ramène un beau bulletin de l'école? Dans une poule avec la Russie, l'Écosse, Chypre, le Kazakhstan et Saint-Marin, les Diables rouges ont pris le maximum de points, ce qui n'était jamais arrivé par le passé. Leur différence de buts (+37) est aussi la meilleure de tous les pays participants. Ce sont eux qui ont inscrit le plus de buts (quarante, soit une moyenne de quatre par matches). Thibaut Courtois ne s'est retourné que deux fois et Simon Mignolet, une fois. Cela veut dire que les Diables alignaient également la meilleure défense, à égalité avec la Turquie. Plus besoin de vous dire que Romelu Lukaku est le meilleur buteur de tous les temps de notre équipe nationale. Big Rom' est un phénomène et on se demande qui pourra faire mieux que lui. Sans faire de bruit, Eden Hazard a également dépassé Bernard Voorhoof et Paul Van Himst au classement des buteurs. Dans peu de temps, trois autres joueurs devraient faire leur apparition dans le top 10: Michy Batshuayi (21 buts actuellement), Dries Mertens (21) et Kevin De Bruyne (vingt). Cela voudrait dire que cinq des dix meilleurs buteurs de l'équipe nationale sont issus de cette génération.