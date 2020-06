L'Association des clubs francophones de football (ACFF), en charge du football amateur en Fédération Wallonie-Bruxelles, a précisé le plan de reprise de ses activités après l'annonce des mesures liées à la phase 3 du déconfinement qui débute le lundi 8 juin.

L'ACFF souhaite un retour de façon progressive "parce qu'il convient de rester vigilant quant à la propagation du virus mais aussi parce que les sportifs sortent d'une longue période d'inactivité", souligne-t-elle dans son communiqué.

Elle propose le schéma de reprise suivant :

Juillet: entraînements normaux en club, au cours desquels des matchs respectant totalement les lois du jeu peuvent avoir lieu

Août: matchs amicaux et/ou Coupe de Belgique

Septembre: championnat

Concrètement au niveau des compétitions, il est acquis que la Croky Cup (Coupe de Belgique) débutera à partir du week-end des 8 et 9 août et les championnats amateurs le week-end des 5 et 6 septembre.

En fonctions des informations complémentaires qui doivent encore lui parvenir, l'ACFF annoncera les mesures concrètes liées à la présence du public lors des rencontres.

L'ACFF souhaite un retour de façon progressive "parce qu'il convient de rester vigilant quant à la propagation du virus mais aussi parce que les sportifs sortent d'une longue période d'inactivité", souligne-t-elle dans son communiqué. Elle propose le schéma de reprise suivant : Concrètement au niveau des compétitions, il est acquis que la Croky Cup (Coupe de Belgique) débutera à partir du week-end des 8 et 9 août et les championnats amateurs le week-end des 5 et 6 septembre. En fonctions des informations complémentaires qui doivent encore lui parvenir, l'ACFF annoncera les mesures concrètes liées à la présence du public lors des rencontres.