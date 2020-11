La Fédération belge de football (RBFA) et ses ailes francophone (ACFF) et néerlandophone (Voetbal Vlaanderen) ont annoncé lundi que toutes les compétitions de football amateurs interrompues ne reprendront pas avant janvier 2021. Seules les compétitions du football professionnel, en 1A, 1B et en Women's Super League continueront à être disputées sans public.

"En raison des mesures gouvernementales renforcées, lesquelles sont en vigueur depuis hier soir et sont d'application jusqu'au 13 décembre 2020, seules les compétitions professionnelles peuvent se poursuivre, ainsi que les entraînements et les matchs amicaux des U6 aux U13 inclus", a indiqué l'Union belge dans un communiqué.

La cellule de crise de la RBFA, en concertation avec l'ACFF, Voetbal Vlaanderen et la Pro League, a décidé lundi que les compétitions interrompues pourront reprendre "au plus tôt au début du mois de janvier 2021". "De cette façon, nous tenons compte du temps qui est nécessaire pour reprendre les entraînements et disputer des matches amicaux avant la reprise des championnats. Notre intention est toujours de pouvoir boucler le calendrier complet d'ici la fin de la saison."

"Les compétitions du football professionnel en 1A, 1B et la Women's Super League continueront à être disputées sans public", précise encore le communiqué. "Des protocoles ont été conclus à cet effet avec le gouvernement. L'organisation des matchs de la Coupe de Belgique fera encore l'objet de discussions."

Les championnats amateurs ont progressivement été mis à l'arrêt depuis la mi-octobre, à partir des U16 (pour Voetbal Vlaanderen) ou des U17 (pour l'ACFF) et de la D2 amateurs d'abord, puis la Nationale 1 amateurs et enfin tous les jeunes.

A la suite des dernières mesures du Comité de Concertation, il n'est pas possible de reprendre les compétitions avant le 13 décembre. "Comme aucun entraînement ne peut être organisé pour les plus de treize ans et vu qu'une période de préparation de plusieurs semaines est nécessaire", les compétitions sont donc arrêtées jusque fin 2020, a expliqué Voetbal Vlaanderen.

L'aile flamande de la Fédération vise une reprise des compétitions à partir du 4 janvier. Le premier week-end de championnat sera donc celui du 9 et 10 janvier pour les rencontres de seniors et les séries de jeunes. En cas de match reporté pour des cas de coronavirus un match de coupe ou une autre raison, Voetbal Vlaandren propose de jouer ces rencontres un mercredi (6, 13, 20 ou 27 janvier 2021). Si la situation avec le Covid-19 le permet et qu'un accord est trouvé entre les deux équipes et le responsable de la compétition, les dates des 26 et 27 décembre 2020 ou des 2 et 3 janvier 2021 peuvent être utilisées exceptionnellement.

Voetbal Vlaanderen annonce également qu'il n'y aura pas de tours finaux à la fin des championnats, car avec le report de la compétition et de la reprise en 2021, il n'y aura plus assez de journées disponibles dans le calendrier. Voetbal Vlaandren espère dévoiler le nouveau calendrier le 1er décembre au plus tard.

Du côté de l'ACFF, on indique que les compétitions reprendront "au début du mois de janvier 2021 suivant des calendriers établis par les différentes instances organisatrices". "L'objectif reste de disputer l'intégralité des championnats, en utilisant toutes les dates disponibles jusque, au plus tard, l'Assemblée Générale de l'ACFF en juin", ajoute l'aile francophone, qui conclut en affirmant que "les précisions à ce sujet seront communiquées dès que possible."

