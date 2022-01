Facebook, Twitter, Instagram et les autres médias sociaux deviennent de plus en plus importants pour nos clubs belges. Sport/Foot Magazine a fait le tour des clubs de D1A pour voir lequel était le plus influent sur ce terrain si particulier.

Dans notre enquête, nous avons inclus les cinq plus grands canaux de médias sociaux du moment : Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok et Youtube. Le fait que ces moyens de communication deviennent de plus en plus importants pour nos clubs est démontré par le fait que tous les clubs y sont actifs. Seul Seraing ne dispose pas d'un compte officiel du club sur Tik Tok, une plateforme il est vraie plus récente.

Pour 17 des 18 clubs de D1A, Facebook est le canal le plus important. Anderlecht n'a pratiquement aucune concurrence sur ce média social et compte près d'un million de followers, soit 600 000 de plus que son premier poursuivant, le FC Bruges.

Le champion national en titre n'est cependant pas si dépendant de Facebook. La plus grande partie de sa communauté se trouve sur Tik Tok, un média que les autres clubs utilisent beaucoup moins. Seul Anderlecht s'approche un peu du score brugeois. Des clubs comme l'Antwerp et La Gantoise ont un compte sur le nouveau média, mais ils ont encore une grande marge de progression.

En général, Instagram est plus populaire que Twitter, où Anderlecht compte toujours le plus grand nombre de suiveurs. Les différences entre les grands clubs belges sur YouTube sont plus ténues. Ils ne sont séparés que de quelques milliers d'abonnés. Nous n'avons en revanche pas trouvé de chiffres pour l'Antwerp sur la plateforme de vidéos.

Courtrai plus influent que Gand sur les réseaux

Anderlecht est le club le plus influent sur toutes tous les médias sociaux, à l'exception de Tik Tok et YouTube. Cela se voit d'ailleurs dans notre classement final. En partie grâce à son énorme avance sur Facebook, les "mauve et blanc" comptent actuellement près de 1,7 million de followers. Ils sont suivis par le FC Bruges avec quelque 500 000 fans de moins. La place de Courtrai dans ce classement est aussi étonnante que remarquable. Sur les réseaux sociaux, la marque des Kerelsest plus influente que celle des Buffalos gantois. Ce chiffre s'explique en partie par l'importante base de fans malaisiens que possèdent Courtrai depuis la reprise par Vincent Tan. Un phénomène déjà observé il y a peu à Bruges et Anderlecht sur Twitter lorsqu'une marée de fans sudafricains étaient venus suivre les aventures de Percy Tau dans ses clubs. Si l'on compare avec nos voisins des Pays-Bas, il apparaît en revanche que nos équipes belges ont beaucoup de retard à rattraper. L'Ajax, qui gagne en popularité à travers le monde, compte plus de 10 millions d'adeptes au total. Le PSV est deuxième avec 2 millions et le numéro trois, Feyenoord, se situerait juste derrière Anderlecht. Le club de Rotterdam compte environ 1,7 million de fans sur les médias sociaux. Chez nos voisins du sud, c'est évidemment le PSG qui domine tout le monde avec 149,4 millions de suiveurs et abonnés sur les 5 réseaux confondus.

Les clubs espagnols influencent le monde

Les chiffres que nous avons pris pour cette étude sont ceux d'une étude du Football Report Clubs qui date de mai 2021.

Sur Facebook, les clubs espagnols dominent le classement avec 111,2 millions d'abonnés pour le Real Madrid et 103,5 pour le Barça. Il y a en revanche un fossé avec Manchester United, qui occupe la dernière place du podium, et ses 73,3 millions.

Sur Instagram, on retrouve les deux mêmes clubs avec un avantage un rien moins conséquent en faveur de la Casa Blanca (98 millions pour 96,6) sur le club Catalan. Avec la moitié de followers en moins, la Juventus occupe la troisième place (48,7 millions).

A l'échelle mondiale, le Real Madrid et le FC Barcelone domine le reste de la concurrence en termes de présence sur les réseaux sociaux. © iStock

Sur Twitter, la lutte fait toujours rage entre les deux géants espagnols. Madrid domine encore Barcelone d'une courte tête (37,2 millions contre 36,7 ). Manchester United qui complète le podium avec 25,4 millions limite encore bien la casse.

Sur YouTube, c'est en revanche le Barça qui domine largement son éternel rival. Les Catalans possèdent 11,6 millions d'abonnés pour seulement 6,4 au club de la capitale espagnole qui est talonné de peu par Liverpool et ses 5,7 millions de suiveurs.

Sur Tik Tok, le PSG s'est invité au milieu des deux grands d'Espagne. Il talonne d'ailleurs le roi Barça sur le plus jeune des réseaux sociaux avec ses 8,1 millions de fans (soit 0,6 millions de moins que pour les Blaugranas). Le Real n'est que troisième avec 5,5 millions d'abonnés avec le Bayern Munich à ses trousses (4,7 millions).

NOS EQUIPES DE D1A SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Club Total Facebook Instagram Twitter Tik Tok YouTube Anderlecht 1.689.645 989.945 238.000 202.100 217.200 42.400 FC Bruges 1.199.454 398.754 237.000 199.200 562.400 37.300 Standard 654.601 334.401 126.000 137.600 19.500 37.100 KRC Genk 470.235 164.735 149.000 66.800 42.700 47.000 Antwerp 429.454 292.051 106.000 29.700 1.703 ? Courtrai 331.211 148.611 74.200 37.800 48.900 21.700 La Gantoise 324.076 146.126 71.600 86.900 1.550 17.900 Charleroi 186.498 101.188 38.400 24.900 13.400 8.610 Beerschot 162.082 96.121 32.600 16.000 11.400 5.870 FC Malines 143.482 61.112 35.800 35.000 6.850 4.720 Union Saint-Gilloise 125.671 62.243 28.900 27.000 3.868 3.660 Saint-Trond 125.208 59.000 20.900 17.700 266 7.960 OH Louvain 115.771 53.610 22.300 24.700 4.661 10.500 Zulte Waregem 112.527 45.456 25.000 36.900 3.091 2.080 Cercle Bruges 94.189 43.484 23.400 18.500 6.605 2.200 KV Ostende 93.295 32.707 20.900 30.200 7.148 2.340 Eupen 65.051 35.943 19.200 6.711 507 2.690 Seraing 31.737 20.050 8.367 3.227 / 93

Dans notre enquête, nous avons inclus les cinq plus grands canaux de médias sociaux du moment : Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok et Youtube. Le fait que ces moyens de communication deviennent de plus en plus importants pour nos clubs est démontré par le fait que tous les clubs y sont actifs. Seul Seraing ne dispose pas d'un compte officiel du club sur Tik Tok, une plateforme il est vraie plus récente.Pour 17 des 18 clubs de D1A, Facebook est le canal le plus important. Anderlecht n'a pratiquement aucune concurrence sur ce média social et compte près d'un million de followers, soit 600 000 de plus que son premier poursuivant, le FC Bruges.Le champion national en titre n'est cependant pas si dépendant de Facebook. La plus grande partie de sa communauté se trouve sur Tik Tok, un média que les autres clubs utilisent beaucoup moins. Seul Anderlecht s'approche un peu du score brugeois. Des clubs comme l'Antwerp et La Gantoise ont un compte sur le nouveau média, mais ils ont encore une grande marge de progression.En général, Instagram est plus populaire que Twitter, où Anderlecht compte toujours le plus grand nombre de suiveurs. Les différences entre les grands clubs belges sur YouTube sont plus ténues. Ils ne sont séparés que de quelques milliers d'abonnés. Nous n'avons en revanche pas trouvé de chiffres pour l'Antwerp sur la plateforme de vidéos.Anderlecht est le club le plus influent sur toutes tous les médias sociaux, à l'exception de Tik Tok et YouTube. Cela se voit d'ailleurs dans notre classement final. En partie grâce à son énorme avance sur Facebook, les "mauve et blanc" comptent actuellement près de 1,7 million de followers. Ils sont suivis par le FC Bruges avec quelque 500 000 fans de moins. La place de Courtrai dans ce classement est aussi étonnante que remarquable. Sur les réseaux sociaux, la marque des Kerelsest plus influente que celle des Buffalos gantois. Ce chiffre s'explique en partie par l'importante base de fans malaisiens que possèdent Courtrai depuis la reprise par Vincent Tan. Un phénomène déjà observé il y a peu à Bruges et Anderlecht sur Twitter lorsqu'une marée de fans sudafricains étaient venus suivre les aventures de Percy Tau dans ses clubs. Si l'on compare avec nos voisins des Pays-Bas, il apparaît en revanche que nos équipes belges ont beaucoup de retard à rattraper. L'Ajax, qui gagne en popularité à travers le monde, compte plus de 10 millions d'adeptes au total. Le PSV est deuxième avec 2 millions et le numéro trois, Feyenoord, se situerait juste derrière Anderlecht. Le club de Rotterdam compte environ 1,7 million de fans sur les médias sociaux. Chez nos voisins du sud, c'est évidemment le PSG qui domine tout le monde avec 149,4 millions de suiveurs et abonnés sur les 5 réseaux confondus.Les chiffres que nous avons pris pour cette étude sont ceux d'une étude du Football Report Clubs qui date de mai 2021.Sur Facebook, les clubs espagnols dominent le classement avec 111,2 millions d'abonnés pour le Real Madrid et 103,5 pour le Barça. Il y a en revanche un fossé avec Manchester United, qui occupe la dernière place du podium, et ses 73,3 millions.Sur Instagram, on retrouve les deux mêmes clubs avec un avantage un rien moins conséquent en faveur de la Casa Blanca (98 millions pour 96,6) sur le club Catalan. Avec la moitié de followers en moins, la Juventus occupe la troisième place (48,7 millions).Sur Twitter, la lutte fait toujours rage entre les deux géants espagnols. Madrid domine encore Barcelone d'une courte tête (37,2 millions contre 36,7 ). Manchester United qui complète le podium avec 25,4 millions limite encore bien la casse.Sur YouTube, c'est en revanche le Barça qui domine largement son éternel rival. Les Catalans possèdent 11,6 millions d'abonnés pour seulement 6,4 au club de la capitale espagnole qui est talonné de peu par Liverpool et ses 5,7 millions de suiveurs.Sur Tik Tok, le PSG s'est invité au milieu des deux grands d'Espagne. Il talonne d'ailleurs le roi Barça sur le plus jeune des réseaux sociaux avec ses 8,1 millions de fans (soit 0,6 millions de moins que pour les Blaugranas). Le Real n'est que troisième avec 5,5 millions d'abonnés avec le Bayern Munich à ses trousses (4,7 millions).