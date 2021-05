Les Bruxellois préparent activement leur retour en D1A.

Sacrée championne dès la mi-mars, l'Union Saint-Gilloise a le luxe d'avoir le temps de préparer son retour en D1A. Et les Bruxellois n'ont pas tardé à s'y mettre: alors que la campagne d'abonnements bat son plein (le cap des 2.000 abonnés a été franchi quelques jours à peine après le lancement de la vente libre), le Stade Joseph Marien fait peau neuve, puisqu'une toute nouvelle pelouse est en train d'être installée. Au niveau de l'effectif également du changement est à signaler. Si Felice Mazzù, qui a paraphé un bail à durée indéterminée, sera toujours à la tête des Jaune et Bleu, pour quelques éléments du noyau, l'aventure unioniste s'est achevée en même temps que la saison 2020-2021. Ainsi, les contrats de Mathias Fixelles, qui rejoint Courtrai, Brighton Labeau, Marcel Mehlem, Adrien Saussez, Edisson Jordanov et Ibrahim Bah n'ont pas été renouvelés. Des départs auxquels il faut encore ajouter la retraite de Sébastien Pocognoli, qui prend désormais en charge les U21. Des départs qu'il convient de compenser et la direction unioniste s'est pour cela tournée vers l'étranger. Première acquisition, le Néerlandais Bart Nieuwkoop débarque de Feyenoord avec quelques lettres de noblesse: cet arrière droit de 25 ans a connu l'Europe au Kuip et s'est produit pour les Pays-Bas en équipes d'âge. En fin de contrat, il s'est lié au club saint-gillois pour trois saisons. Les deux autres acquisitions proviennent d'outre-Manche: Marcel Lewis, milieu offensif de 19 ans, arrive de Chelsea pour lequel il s'est produit à deux reprises en League Cup, tandis que Matthew Sorinola, un latéral gauche de vingt ans, débarque du MK Dons (League One). Ils ont l'un et l'autre signé un contrat de trois ans avec option pour une année supplémentaire.