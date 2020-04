Chaque vendredi, la rédaction de Sport/Foot Magazine vous présentent deux joueurs de D1B qui pourraient être des bonnes affaires du prochain mercato.

Amine Benchaib

Dès la fin de l'année 2017, Amine Benchaib avait éteint Sclessin d'un pétard envoyé au-dessus d'un Guillermo Ochoa impuissant. Cette année-là, il avait été lancé dans le grand bain par le coach Peter Maes à 23 reprises, mais la suite s'est avérée moins glorieuse. Sans raison apparente, il s'est retrouvé hors des grâces de son coach, et n'a pas inspiré beaucoup plus de confiance à ses successeurs, au point d'être totalement délaissé par Glen De Boeck cette saison.

