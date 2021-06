Pour que les Diables Rouges l'emportent à l'Euro 2020, les Belges seraient prêts à débourser 137 euros par personne, soit un montant de 1 milliard d'euros à l'échelle de toute la Belgique, ressort-il jeudi d'une étude menée par ING.

Les Belges sont cependant près de quatre fois moins généreux que les Italiens (528 euros), qui eux-mêmes devancent nettement les Suédois (266 euros) et les Espagnols (245 euros). La moyenne européenne (les 4 pays précités + les Pays-Bas, la France, l'Ukraine, l'Autriche, l'Allemagne, l'Angleterre, la Turquie et le Portugal) est, elle, de 209 euros.

Un montant total de 84 millions d'euros en produits dérivés pourrait par ailleurs être dépensé en Belgique: un Belge sur cinq (18%) compte en effet acheter des affiches, maillots, décorations en tout genre pendant l'Euro, pour une somme moyenne de 67 euros par personne.

Toujours selon l'étude, une grande majorité des Belges (65%) compte regarder les matchs à la maison même si 85% auraient souhaité être à l'extérieur dans des lieux sociaux, dans un scénario sans pandémie.

"Cela pourrait représenter une perte significative d'opportunité de chiffre d'affaires pour les bars même si, avec la réouverture des terrasses et des intérieurs d'ici le début de l'Euro, on peut imaginer que les établissements proposant les matchs sur écran géant profiteront d'un surcroit d'affluence", précise ING. A l'inverse, cela devrait profiter aux supermarchés et aux acteurs de la restauration qui proposent des plats à emporter ou sur livraison.

En ce qui concerne l'impact de l'Euro au travail, les Belges disent s'attendre à une chute de 14% de la productivité de leurs collègues. En Espagne, l'on s'attend par contre à un effet global positif de la compétition sur la productivité.

De manière plus générale, un tiers des Belges pensent que les Diables Rouges soulèveront le trophée, alors que 56% des voisins français, 46% des Portugais et 45% des Italiens pensent de même pour leurs équipes respectives.

L'étude a été menée en avril 2021 auprès d'un échantillon représentatif de 1.001 répondants belges.

Les Belges sont cependant près de quatre fois moins généreux que les Italiens (528 euros), qui eux-mêmes devancent nettement les Suédois (266 euros) et les Espagnols (245 euros). La moyenne européenne (les 4 pays précités + les Pays-Bas, la France, l'Ukraine, l'Autriche, l'Allemagne, l'Angleterre, la Turquie et le Portugal) est, elle, de 209 euros. Un montant total de 84 millions d'euros en produits dérivés pourrait par ailleurs être dépensé en Belgique: un Belge sur cinq (18%) compte en effet acheter des affiches, maillots, décorations en tout genre pendant l'Euro, pour une somme moyenne de 67 euros par personne. Toujours selon l'étude, une grande majorité des Belges (65%) compte regarder les matchs à la maison même si 85% auraient souhaité être à l'extérieur dans des lieux sociaux, dans un scénario sans pandémie. "Cela pourrait représenter une perte significative d'opportunité de chiffre d'affaires pour les bars même si, avec la réouverture des terrasses et des intérieurs d'ici le début de l'Euro, on peut imaginer que les établissements proposant les matchs sur écran géant profiteront d'un surcroit d'affluence", précise ING. A l'inverse, cela devrait profiter aux supermarchés et aux acteurs de la restauration qui proposent des plats à emporter ou sur livraison. En ce qui concerne l'impact de l'Euro au travail, les Belges disent s'attendre à une chute de 14% de la productivité de leurs collègues. En Espagne, l'on s'attend par contre à un effet global positif de la compétition sur la productivité. De manière plus générale, un tiers des Belges pensent que les Diables Rouges soulèveront le trophée, alors que 56% des voisins français, 46% des Portugais et 45% des Italiens pensent de même pour leurs équipes respectives. L'étude a été menée en avril 2021 auprès d'un échantillon représentatif de 1.001 répondants belges.