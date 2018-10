"Les arbitres sont prêts pour le week-end de football"

La semaine dernière, la justice belge a largué une bombe sur le football belge en mettant au grand jour une enquête à grande échelle concernant le blanchiment d'argent, la fraude et les matchs truqués. Deux arbitres du plus haut niveau Sébastien Delferière et Bart Vertenten ont été directement mis en cause et inculpés. Le second est même maintenu en détention.

C'est pourquoi Jef Brouwers a été invité par le patron des arbitres Johan Verbist afin de préparer psychologiquement les arbitres à affronter le prochain week-end de football. "Les arbitres n'ont pas besoin d'aide psychologique", a dit Brouwers. "Les arbitres sont prêts pour le week-end. Ils le sont fondamentalement toujours. En tant qu'arbitre, vous devez être capable de mettre de côté les circonstances extérieures. Cela fait partie de leur rôle."

Brouwers a surtout écouté les arbitres et leur ont rappelé leurs tâches principales. "Il suffisait de leur rappeler ce que c'est d'être arbitre. Il était important de le répéter, tout comme les parents ont régulièrement à le faire avec leurs enfants. Les arbitres connaissent leur tâche, mais ils peuvent l'oublier."

Vertenten et Delferière n'ont même pas été mentionnés. "Un arbitre analyse les faits. Et personne ne peut dire avec certitude quels sont ces faits à l'heure actuelle ", a expliqué le psychologue.

Brouwers a souligné que les arbitres doivent être capables de résister à la tentation, mais aussi que la pression extérieure peut parfois être énorme. "Toutefois, les arbitres ne devraient pas vivre dans l'isolement. Il est important qu'ils développent un réseau. Mais il faut toujours leur rappeler leur rôle d'arbitre. Je leur ai fait remarquer qu'ils doivent continuer à assumer ce rôle de manière professionnelle."

"Le monde du football est extrêmement complexe, instable et peu sûr. La pression sur un arbitre est très élevée. Les arbitres devraient être conscients de ce monde extérieur, mais en même temps, ils devraient essayer de supporter cette pression et toujours se concentrer sur les règles du jeu. Le reste ne doit avoir aucune influence."