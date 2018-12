Leandro Trossard, le dribbleur de Lanklaar

Ils avaient un pacte : un d'entre eux devait devenir footballeur pro. Ce fut Leandro Trossard, le plus frêle mais le plus débrouillard et le plus ambitieux de la bande du Krekeldries, à Lanklaar. " Toutes ces heures passées à jouer au football ont tout de même servi à quelque chose. ".