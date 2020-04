Entre performances actuelles, passé glorieux et avenir radieux, il est parfois difficile de trancher. La rédaction de Sport/Foot Magazine s'est essayée à l'exercice, pour tenter de vous livrer un classement des 100 meilleurs joueurs de Jupiler Pro League. Attention, débats houleux.

75. Stef Peeters

Cercle - Milieu

...

Cercle - MilieuBEL - 09/02/1992Dans une équipe qui a désespérément cherché le but adverse, ses six buts et trois passes décisives ont été un atout précieux pour le maintien. En mouvement ou à l'arrêt, son pied gauche est une merveille.Ostende - MilieuCRO - 06/04/2000Les Côtiers ont coulé en son absence, prenant seulement trois points sur trente après un départ prometteur (9/15). L'élégant milieu de terrain règne déjà autour du rond central avec le sens du jeu d'un vétéran.Standard - AttaquantBEL - 08/01/1996Si ses statistiques ressemblent plus à celles d'un défenseur central qu'aux chiffres d'un attaquant, le géant présente un profil atypique fait de puissance qui ne laisse aucune défense indemne.La Gantoise - MilieuUKR - 26/09/1990Avec du talent et un peu d'audace, on peut se permettre de faire une carrière sans défendre. Bezus est un épicurien qui vit de son art sans se soucier de ses imperfections. Et Thorup, un manager compréhensif.Standard - DéfenseurCYP - 19/05/1993Le défenseur chypriote a connu quatre entraîneurs et trois intérimaires depuis 2016, mais a toujours fait l'unanimité. Le prix de la régularité pour un gentleman aussi propre à la relance que sec au duel.Cercle - MilieuFRA - 16/11/1991Si Storck a pu jouer au ballon jusqu'au bout, c'est aussi grâce au Français. L'homme dont les buts ont souvent rapporté gros jouait sa première saison en D1 à 29 ans. Sans doute pas la dernière.Club Bruges - DéfenseurURU - 01/12/1994Un club belge a-t-il déjà pu compter sur une concurrence aussi forte à l'arrière gauche ? Rangé derrière Sobol dans la folle concurrence du noyau de Clement, Ricca étale pourtant sa classe à chaque sortie.Charleroi - AilierBEL - 17/09/1993L'hyperactif ailier semble enfin avoir retrouvé les jambes de feu de ses jeunes années, et a alimenté sa feuille de stats chez les Zèbres. Dans l'axe ou sur le côté, il fait des merveilles sur les contres carolos.Anderlecht - DéfenseurBEL - 24/11/1997Le sosie footballistique de Jelle Van Damme détonne dans l'Anderlecht façon futsal de Vincent Kompany. Elias ne joue pas avec la semelle, mais a déjà séduit Roberto Martinez. La gauche (pas) caviar.Genk - DéfenseurCOL - 09/03/1999Deuxième diamant défensif du filon colombien de Genk, son dynamisme le rend très difficile à dribbler et impressionnant dans le duel au sol. Le potentiel pour devenir un grand défenseur est bien là.Mouscron - MilieuESP - 28/06/1997Mais que fait-il sur les pelouses belges ? La question s'est souvent posée lors de ses premières apparitions mouscronnoises. Du football plein les pieds, un flair hors-normes et une élégance folle.Zulte Waregem - AttaquantCAN - 17/04/1995Avec neuf buts et onze passes décisives entre le championnat et la Coupe, il a longtemps permis au Essevee de croire aux play-offs 1. Buteur, passeur et athlète, il a tous les atouts de l'attaquant moderne.Anderlecht - DéfenseurBEL - 08/08/2002Premier bénéficiaire du départ surprise de Bornauw, Kana facture douze titularisations cette saison. Pas toutes heureuses, mais dans l'ensemble encourageantes pour un défenseur central appelé à grandir.Genk - AilierBEL - 20/11/1995Le deal belgo-belge le plus cher de l'histoire a payé sa réputation. Scruté de partout, il a galéré pour se remettre de son faux départ. Deux fois moins productif que l'an dernier, Theo plaide la patience.Anderlecht - DéfenseurNED - 10/02/1997Le joueur propriété de Manchester City aura joué neuf matches de championnat pour les Mauves. Dont une petite moitié aux côtés de Vincent Kompany. Et force est de constater que c'était très beau à voir.Genk - MilieuBEL - 06/02/1997Fauché en plein vol au mois de novembre dernier par une blessure aux ligaments croisés, le milieu reste l'un des infiltreurs les plus intelligents de l'élite belge, et un vrai régulateur au coeur du jeu.La Gantoise - MilieuGEO - 29/08/1999Retardée par une lourde blessure, sa saison n'a pu démarrer qu'au bout de l'hiver. Une déception pour les yeux, tant ses crochets, sa frappe et sa vista en font l'un des plus beaux joyaux du championnat.Malines - MilieuBEL - 04/10/2002Si la précocité n'est pas un gage de réussite, cela place malgré tout quelques indicateurs. Le benjamin de ce top 100 est un ancien boxeur et en a gardé la puissance explosive. Celle qui terrasse par K.O.Standard - GardienBEL - 11/03/1998Une saison au calme. Dans les buts. Du Standard. À 22 ans. En s'appelant Bodart. Arnaud crée la sensation sans faire de bruit. Déjà énorme pour un gamin dont le Standard n'attendait rien.Charleroi - AttaquantJAM - 16/03/1997Dès ses premiers pas zébrés, il a étalé devant les yeux belges sa frappe de buffle. Longtemps confiné à un rôle de doublure, il a fini par exploser et a claqué cinq buts sur ses six derniers matches, huit au total.Malines - AttaquantBEL - 12/05/1983Une Madjer et des sourires. Et si le De Camargo 2020 était plus brésilien que jamais ? De retour en D1A, celui qui plantait son premier but chez nous comme équipier de David Paas et Jan Moons vous salue.Courtrai - MilieuBEL - 23/12/1994L'assurance tous risques de Vanderhaeghe au milieu d'une équipe de vieux roublards. Deuxième joueur le plus utilisé du KVK, l'ancien liégeois a reçu les clés du jeu, mais ne se ferme plus aucune porte.Standard - DéfenseurFRA - 16/02/1995Un marathonien doté d'une excellente patte pour centrer, voilà ce qu'il fallait à Sclessin pour retrouver le sourire au poste d'arrière gauche, parent pauvre du onze rouche depuis de longues saisons.La Gantoise - GardienBEL - 23/10/1992Longtemps snobée, surtout à Anderlecht, l'ancienne doublure à temps plein est devenue rempart à toute épreuve du côté de Gand depuis son envol réussi à Courtrai. Le temps de la récolte a sonné.Club Bruges - AttaquantNGA - 29/08/1997Ses débuts remarqués avaient précipité les louanges. Reste qu'en confiance et bien luné, l'ancien de Serie B peut croquer n'importe quelle défense par sa vitesse. Une nitro à huit millions d'euros.