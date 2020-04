Entre performances actuelles, passé glorieux et avenir radieux, il est parfois difficile de trancher. La rédaction de Sport/Foot Magazine s'est essayée à l'exercice, pour tenter de vous livrer un classement des 100 meilleurs joueurs de Jupiler Pro League. Attention, débats houleux.

100. Stipe Perica

Mouscron - Attaquant

...

Mouscron - AttaquantCRO - 07/07/1995Débarqué dans le Hainaut avec une carte de visite mentionnant une dizaine de buts dans le Calcio, le buteur a eu du retard à l'allumage avant de planter quelques roses capitales pour les Hurlus.Anderlecht - DéfenseurPAN - 11/02/1996Il a tout joué depuis son arrivée. Parce qu'un bon joueur est toujours titulaire. En terme de rapport qualité/prix, le latéral peut être considéré comme le transfert le plus réussi de l'ère Marc Coucke.Courtrai - AttaquantBEL - 27/04/1987Combien de vies a eues Pelé Mboyo ? Question subsidiaire : dans quel club n'a-t-il pas réussi ? En Belgique, Pelé s'est imposé presque partout. Yves Vanderhaeghe le savait. D'où la confiance et les buts.Charleroi - GardienFRA - 20/02/1981Avec douze clean-sheets, le vétéran corse a laissé derrière lui une saison pourrie par les blessures et s'affirme toujours plus comme une valeur sûre, malgré un jeu fait de prises de risques.Eupen - MilieuBIH - 05/01/1986Il a le pied droit d'un gaucher. Et donc l'élégance qui va avec. Mili a 34 ans et ne sera peut-être plus là demain, donc on en profite. Comme Beñat San José, Eupen, et tous les amoureux du football.Malines - DéfenseurFRA - 03/10/1992De très loin le malinois le plus utilisé par Wouter Vrancken cette saison. Parce qu'un défenseur central appliqué et qui ne se troue jamais, ça vaut cher en Belgique. Le poids des années lui va bien.Zulte Waregem - MilieuMEX - 18/01/1996Le flair et la qualité de frappe du milieu de terrain font de lui l'un des joueurs les plus agréables à voir jouer de l'élite belge. Seul son manque de constance le prive d'un rôle majeur dans un grand club.Antwerp - DéfenseurNED - 06/03/1994Sa carrure et son CV musclés n'ont pas tardé à s'imposer dans l'arrière-garde anversoise, sans toujours être une assurance tous risques, notamment à cause d'une arrogance qui oublie parfois le réalisme.Club Bruges - DéfenseurCIV - 04/01/2001945 minutes de temps de jeu cette saison. Dont 180 convaincantes contre le PSG et le Real Madrid. De quoi mesurer l'importance que le défenseur ivoirien est appelé à prendre dans le Bruges de demain.Malines - AilierBEL - 30/09/1994Celui qui peinait à faire des stats lors de son premier passage en D1 s'est révélé cette saison comme un des leaders offensifs du Malinwa. L'ailier a planté quatre buts et offert six passes décisives en 27 matches.Courtrai - AttaquantNGA - 25/05/1999En novembre, le néo serial-killer courtraisien plantait encore un triplé devant 125 âmes avec le FK Riteriai dans le championnat lituanien. 150.000 € plus tard, il est la nouvelle attraction de la Pro League.Malines - MilieuBEL - 23/03/1994Qui se souvient qu'il a fait ses débuts en Pro League en mars 2011 sous Guido Brepoels ? Depuis, l'élégant milieu s'est troué à Gand et a vécu la D1B à Malines. Le meilleur est encore à venir.Genk - DéfenseurFIN - 13/07/1994Pion le plus anonyme du Genk champion en titre, le latéral gauche est devenu l'un des routiniers du noyau suite à l'exode des derniers mois. Rarement spectaculaire, mais un modèle de fiabilité.Courtrai - AilierCOM - 17/11/1993Il a tellement fait parler de lui dans les journaux suite à son passage houleux de l'Union à Courtrai, qu'on en oublierait presque que l'ailier est l'un des dynamiteurs les plus spectaculaires de D1A.Zulte Waregem - AttaquantBDI - 04/08/1993Passé d'international espoirs avec les Three Lions à joueur en test au stade arc-en-ciel, l'ancienne sensation de Premier League a su se relever au Essevee, avec six buts et quelques actions de grande classe.Genk - DéfenseurBEL - 27/05/1991Le colosse a peiné pour garder la tête hors de l'eau lors de la crise traversée par Genk, et son brassard de capitaine a semblé peser lourd après une saison majuscule conclue sur un titre. Irrégulier.Malines - MilieuBEL - 23/01/1990Dans l'ombre du dispositif de Wouter Vrancken, le grand gaucher fait la loi au milieu de terrain. Au-delà des duels, il fait même admirer la qualité de son pied gauche dès qu'il en reçoit l'occasion.Anderlecht - AttaquantJAM - 06/01/1993Malgré ses six buts étalés sur de trop rares apparitions, on n'a jamais vu la version miniature de Sergio Agüero que vantaient certains à son arrivée. Un temps de jeu trop réduit pour s'installer plus haut.La Gantoise - DéfenseurIRN - 29/09/1993Dans un système en losange qui l'oblige à enchaîner les kilomètres, l'arrière gauche iranien a croqué le vétéran Nana Asare pour s'installer dans le onze buffalo et y distribuer des centres souvent précis.Malines - DéfenseurBFA - 12/05/2001La preuve que le coup de foudre existe. En 450 minutes sur les prés belges, le latéral a imposé sa vitesse, sa profondeur et sa grinta. L'histoire ne dit pas encore s'il aura permis à Malines d'accrocher les PO1.Anderlecht - AilierBEL - 23/08/1999Ses trois buts en fin de phase classique sauvent une saison passée à enchaîner les mauvais choix à la conclusion. Lancé dans le 3-4-2-1 de Vanhaezebrouck fin 2017, le Diablotin tarde à trouver ses repères.Charleroi - AilierIRN - 10/03/1996Après une première saison pourrie par les blessures, l'un des pieds gauches les plus déroutants des pelouses belges a enfin décollé. Ses trois buts et sept passes décisives incarnent sa montée en puissance.Genk - AttaquantNGA - 28/05/1994Le double mètre du successeur de Samatta s'était monnayé six millions d'euros l'été dernier. Ses neuf buts cette saison confirment que Genk ne s'est pas forcément trompé sur les qualités du géant nigérian.Charleroi - DéfenseurBEL - 07/08/1992Promu capitaine suite au départ de Javier Martos, l'enfant du Pays Noir a retrouvé son meilleur niveau. Intraitable dans les airs, il a couronné sa saison avec un coup franc victorieux face au Standard.La Gantoise - DéfenseurBEL - 17/05/1997Milieu offensif reconverti à l'arrière latéral droit. Passé par Eupen, aujourd'hui à Gand. Il y a un peu de Guillaume Gillet chez Alessio Castro-Montes. Une vraie raison de croire en un avenir endiablé ?