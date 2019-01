1. Ernst Happel

Trois titres nationaux, deux finales européennes et deux Coupes de Belgique : Ernst Happel est pour toujours dans l'histoire du Club Bruges. On retiendra les circonstances rocambolesques de l'arrivée (en janvier 1974) et du départ (en mai 1979) de cet Autrichien imprévisible. Lors de ce qui devait être sa première réunion avec la direction, il est parti... avant même la réunion parce que ses interlocuteurs n'étaient pas là à l'heure.

...