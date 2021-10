Heureusement, l'Antwerp joue son match d'Europa League en Turquie ce jeudi. On ne sait pas quelles conséquences, cela aura sur la réception du FC Bruges ce dimanche.

Une partie du toit de la tribune 1 du stade de l'Antwerp a été endommagée à cause du vent la nuit dernière, a communiqué jeudi le club anversois.

Dans une vidéo publiée par le joueur anversois Radja Nainggolan, on peut voir des morceaux du toit de la tribune principale du Bosuil qui a atterri sur la pelouse. "Actuellement, tout est sous contrôle et nous, en tant que club, ne prévoyons pas d'autres dégâts", a écrit le Great Old sur Twitter, sans préciser si ces dégâts auront un impact sur la réception du Club de Bruges dimanche en championnat.

Wat wind int najaar en rondvliegende stukken #bosuil. Name a more iconic duo, I'll wait. pic.twitter.com/RQ9H5aS8Jt — ⓋⒶ (@deklatbinne) October 21, 2021

Le matricule 1 est actuellement en Turquie pour affronter Fenerbahce jeudi soir pour la 3e journée de la phase de groupes de l'Europa League.

