Le titre, une affaire d'ailiers?

Guillaume Gautier Journaliste pour Sport/Foot Magazine

Au coeur d'un vol majestueux, le prédateur déploie ses ailes et semble suspendre le temps avant de fondre sur sa proie. L'ailier est comme le rapace : rapide, solitaire et redoutable. Et si la clé du titre vivait près de la ligne de touche ?

Francis Amuzu et Krepin Diatta, aile contre aile lors du récent Anderlecht-Club Bruges. © BELGAIMAGE