Jacques Sys, rédacteur en chef de Sport/Foot Magazine, analyse le week-end footballistique écoulé en Pro League. Il revient les performances de l'Antwerp, d'Anderlecht, de Zulte Waregem et d'Ostende.

L'Antwerp s'est finalement qualifié pour les play-offs 1. Mais le match à OHL était de nouveau de piètre facture.

JACQUES SYS: "L'essentiel est acquis, reste à voir si le matricule 1 pourra tenir la distance dans le mini-championnat pour le titre. Cela fait des semaines que l'Antwerp n'a pas disputé un match où il y avait un semblant de qualité sur le terrain. C'est étrange au vu de la qualité des joueurs composants ce noyau. Brian Priske n'a pas encore livré une analyse approfondie des maux dont souffre son équipe. Il est évident que les conditions de travail actuelles ne sont pas spécialement évidentes pour le technicien danois."

L'Antwerp preste toujours un football aussi décevant. © iStock

"L'arrivée de Marc Overmars a installé un climat de turbulences et n'a sans doute pas rassuré Priske qui se doute que le nouveau directeur sportif néerlandais est à la recherche d'un successeur pour sa place.

Ce n'est pas une situation idéale pour commencer un mini-championnat crucial pour l'attribution du titre national. Si l'on se base sur le classement actuel comme baromètre, le retard de l'Antwerp sur l'Union est de six points. Théoriquement, c'est possible de revenir sur les Bruxellois, mais contrairement à l'ancienne formule à six équipes où il y avait 10 matches à jouer, il n'y en a plus que six. Il est temps que le climat redevienne serain dans le club portuaire, mais je crains que ce ne sera pas avant l'été prochain. Quand la tempête Overmars se sera un peu calmée, que le nouvel entraîneur aura été nommé et que le groupe de joueurs aura légèrement pris forme, peut-être le Great Old sera un lieu plus reposant."

Anderlecht devrait aussi se qualifier pour les play-offs 1 aux dépens de La Gantoise.

SYS: "C'est une exigence normale pour un club comme Anderlecht, même s'ils pourraient encore perdre ce dimanche contre Courtrai et se faire redépasser. Mais maintenant, Anderlecht doit aussi travailler sur la stabilité, sur des fondations solides sur lesquelles on peut construire. La recherche des bons modèles se poursuit depuis deux ans maintenant. Mais en play-off 1, ils risquent de n'avoir qu'un rôle de figurant."

Le RSCA de Kouamé impressionne mais ne devrait pas se mêler à la lutte pour le titre. © iStock

"La bataille pour le titre se disputera plus que probablement entre l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges. Les leaders de la compétition n'ont pas vraiment impressionné au Standard, mais ils ont surtout enregistré le retour d'un Dante Vanzeir précieux, bien que l'homme le plus important pour le moment soit Casper Nielsen. On suppose que l'Union l'emportera contre le Beerschot lors de la dernière journée de la phase classique et que le FC Bruges en fera de même contre Malines. L'écart entre les deux équipes sera alors de trois points. Le Club risque de ne plus rien gaspiller et Alfred Schreuder est entièrement consacré sur sa mission. Vous ne trouvez aucune interview du nouvel entraîneur du Club dans les médias. C'est d'ailleurs une tendance générale cette saison. Les entraîneurs se limitent aux conférences de presse. Vincent Kompany ou Hein Vanhaezebrouck ne prennent pas le temps de parler longuement avec les médias. Et au sein du club, personne ne peut les obliger."

C'était la saison des changements d'entraîneur. Alors qu'il n'était pas sûr que sa mission aille au-delà de cette saison, Yves Vanderhaeghe pourrait finalement rester à Ostende.

SYS: "Et maintenant on parle de Mbaye Leye à Zulte Waregem alors que son expérience au Standard ne fut pas non plus des encourageantes. Après quel entraîneur a vraiment réussi quelque chose là-bas dernièrement ? Il faut donner la possibilité à Timmy Simons de se développer davantage en tant qu'entraîneur ou choisir une autre voie. Je pense que le club changera encore d'entraîneur cet été. Après tout, il y a eu tellement de changements au cours des derniers mois..."

