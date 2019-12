Le Standard est venu à bout en toute fin de match de la lanterne rouge, le Cercle Bruges, 2 buts à 1, dimanche, lors de la 17e journée de la Jupiler Pro League. Felipe Avenatti a offert la victoire aux Liégeois dans les arrêts de jeu (90e+2). Avant cela, Johanna Omolo (75e) avait répondu au but d'ouverture de Selim Amallah (28e). Le Standard reste à 6 longueurs du Club Bruges.

Le Standard se créait sa première réelle opportunité à la 13e minute. Hubert repoussait une tentative de Cimirot, le ballon arrivait dans les pieds d'Oularé, qui ne parvenait pas à cadrer. Le premier but tombait peu avant la demi-heure après une excellente reconversion des 'Rouches': Oularé débordait sur la droite avant de décaler vers Mpoku dont le centre à ras-de-terre trouvait Amallah, lequel envoyait le ballon au fond des filets en taclant (28e). Oularé manquait plusieurs opportunités de doubler la mise. A chaque fois, Hubert repoussait sa frappe (36e, 37e et 42e). Le Cercle se montrait menaçant via des tentatives de loin de Peeters (31e et 43e).

En seconde période, le Standard ne parvenait pas à se mettre à l'abri. Ainsi, Amallah arrivait un rien trop tard sur un centre de Mpoku (65e). Le Cercle prenait progressivement le match à son compte. Vanheusden sauvait les siens en contrant une frappe de Peeters (54e) puis en intervenant en catastrophe sur un centre en retrait de Foster. Bodart se montrait ensuite décisif sur une frappe de Donsah (73e). L'égalisation était dans l'air. Elle survenait à la 75e minute: après une remise de la tête de Panzo, Omolo reprenait de manière acrobatique, Bodart ne pouvait rien. Le Standard frisait même la correctionnelle deux minutes plus tard lorsqu'une frappe de Foster échouait sur le poteau. Bodart devait encore sortir le grand jeu devant Saadi (87e). A la 90e+2, Vanheusden remontait une grande partie du terrain balle au pied avant de servir Amallah, lequel glissait à Avenatti. L'Uruguayen devançait la sortie d'Hubert et offrait la victoire aux 'Rouches'.

Au classement, le Standard, 33 points, reste à 6 longueurs du Club Bruges, toujours leader, et devance Charleroi et l'Antwerp (31). Le Cercle, 8 points, est lanterne rouge. La Gantoise (29 points) se déplace à Courtrai (15 points) à 20h00 dans le dernier match de la journée.