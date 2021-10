Le club de la Principauté a aussi souhaité un bon rétablissement au gardien vénézuélien d'OHL.

Le Standard a annoncé qu'il allait bannir l'accès à son stade et "pour une période équivalente à la peine maximale en vigueur", l'auteur du jet de pétard sur le gardien d'OH Louvain, Rafael Romo à la fin de la rencontre de championnat samedi.

Un pétard en provenance d'une tribune 'rouche' a explosé juste à côté de lui. Le Standard a affirmé que l'auteur a été identifié grâce aux caméras du stade et sera aussi "lourdement sanctionné par les autorités" estimant ce geste "totalement irresponsable".

"Notre club n'a aucun souci avec la liberté d'expression (banderoles, chants négatifs, sifflets¿) qui fait partie du football : nos supporters ont le droit d'exprimer leur mécontentement quand la situation sportive ne correspond pas à leurs attentes. Par contre, tous les actes qui portent atteinte à l'intégrité physique d'autrui (joueurs, staffs, arbitres, stewards, ramasseurs de balle, membres de notre personnel ou sous-traitants et bien sûr nos supporters) sont totalement prohibés et seront sanctionnés très sévèrement selon le principe de la tolérance zéro", a justifié le Standard dans son communiqué où il présente ses excuses à Rafael Romo, le gardien vénézuélien du club louvaniste assourdi de longues minutes, espérant que "son état de santé va rapidement revenir à la normale".

Le Standard de Liège a été rejoint dans les arrêts de jeu (2-2) de son match contre OHL pour la première de son nouvel entraîneur Luka Elsner à l'occasion de la 11e journée de Jupiler Pro League.

