Le Standard troisième sur le fil, Anderlecht n'est pas européen!

On ne sait pas encore tout, mais presque, après les trois matches de la 10e et dernière journée du playoff 1 de la Jupiler Pro League de football, disputée dimanche. On savait déjà que Genk est le champion et Bruges, le vice-champion. On sait à présent que le Standard, qui n'a pas plié à la Luminus Arena (0-0), conserve la troisième place, et empoche par conséquent le ticket pour le troisième et avant-dernier tour préliminaire de l'Europa League.

© Belga