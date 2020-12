Le Standard a subi un nouveau revers mercredi à Courtrai dans le cadre de la 18e journée (la 17e est au programme ce week-end) du championnat de Belgique (2-1). Après son départ désastreux, Gand a décroché un deuxième succès d'affilée face à Waasland-Beveren (3-0). Au classement, les Rouches (25 points) sont 8e juste devant Courtrai (23 points, 9e) et Gand (22 points, 10e). Waasland (18 points) occupe la 15e position.

Comme ils restaient sur une défaite, les deux coaches ont effectué plusieurs changements. Yves Vanderhaghe a remplacé Rougeaux, blessé, et les milieux Hannes Van der Bruggen et Michiel Jonckheere par Petar Golubovic, Evgeniy Makarenko et Faiz Selemani. Philippe Montanier a renvoyé Kostas Laifis, Maxime Lestienne et Abdoul Tapsoba sur le banc au profit de Laurent Jans, Selim Amallah et Miche-Ange Balikwisha et Felipe Avenatti a substitué Samuel Bastien, malade.

Le Standard n'était pas encore mis en place qu'Arnaud Bodart n'a pas bloqué une longue balle de Makarenko et Gilles Dewaele, qui a bien suivi, a vu son but accordé par le VAR alors que l'arbitre l'avait annulé (2e, 1-0). Il a fallu un certain temps pour que le Standard se réveille. Les Rouches ont hérité d'une triple occasion mais Marko Ilic a repoussé les envois d'Amallah et de Gojko Cimirot et Balikwisha a frappé sur le poteau (24e). Bodart n'a pas eu la même chance quand Makarenko s'est retrouvé seul devant lui sur un corner de Selemani (39e, 2-0).

Au retour sur la pelouse, Lestienne a pris la place de Collins Fai (46e). Montanier a aussi lancé Mehdi Carcela pour Amallah (61e) et Obbi Oularé pour Avenatti (71e) avant que Lestienne ne réduise l'écart (76e, 2-1). Les Rouches ont alors pompé tant et plus en vain. Ils attendent toujours une première victoire en championnat depuis le 1er novembre.

Gand n'a pas snobé Waasland-Beveren, qui restait sur un 13 sur 15 et qui a failli ouvrir la marque sur une perte de balle de Niklas Dorsch, le tir de Daan Heymans s'écrasant sur la transversale (9e). Les Buffalos ont aussi vu le poteau renvoyer un envoi d'Osman Bukari (15e) alors qu'un tir à bout portant de Roman Yaremchuk a été repoussé par Nordin Jackers (19e). Cependant le gardien waeslandien n'a rien pu faire quand Alessio Castro-Montes s'est présenté devant lui après un une-deux avec Vadis Odjidja (25e, 1-0). Après un nouveau tir sur le poteau de Bukari (29e), la rencontre s'est tirée jusqu'au repos.

A la reprise, le duo Bukari-Yaremchuk s'est remis à bien fonctionner et l'Ukrainien a doublé la marque (53e, 2-0). Les Buffalos ont géré leur avance. Comme Heymans a manqué une grosse occasion de tromper Sinan Bolat (76e), ils n'ont pas eu beaucoup de peine à arracher un deuxième succès d'affilée en ajoutant un troisième but par Bukari (90e+1, 3-0).

