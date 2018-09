Le Standard renoue avec la victoire en s'imposant à Ostende

Le Standard, dont le dernier succès remontait au 25 août, a mis fin à une longue attente dimanche en allant s'imposer à Ostende dimanche dans un match comptant pour la 9e journée du championnat de Belgique de football (1-3). Moussa Djenepo (24e, 48e) et Renaud Emond sur penalty (59e) ont permis au club liégeois (15 points) de remonter à la 4e place en attendant le résultat en fin de soirée de l'Antwerp (15 points) contre La Gantoise. Ostende (13 points), qui a réduit l'écart par Emmanuel Banda (90e+1), est 8e.

Le Standard a d'emblée tenté de trouver un homme libre devant mais Mehdi Carcela n'était pas le mieux indiqué puisqu'il a directement reçu une carte jaune pour avoir simulé un accrochage dans le rectangle (3e). Dans la foulée, le capitaine rouche a frappé largement au-dessus du but de Fabrice Ondoa (6e). La phase d'observation s'est prolongée avec le Standard le plus souvent en possession du ballon. Les duels étaient aussi solides avec notamment une intervention de Christian Luyindama sur Aleksandr Bjelica (11e). Alors que les deux équipes faisaient preuve d'imprécision, Razvan Marin a mis le ballon en profondeur pour Djenepo, qui s'est débarrassé de Wout Faes (24e, 0-1). Pour tenter de revenir à la marque, Ostende a tablé sur les longs ballons en avant en direction de Richairo Zivkovic: peine perdue avec les deux tours rouches Luyindama et Kostas Laifis. Par contre, les Kustboys apportaient plus le danger grâce à Fashion Sakala, le Zambien manquant quand même de précision (40e).

Carcela a débuté la seconde période en force en permettant à Djenepo de signer un doublé (48e, 0-1). L'ambiance était détendue à la Versluys Arena et les supporters locaux semblaient déjà résignés quand Carcela a de nouveau servi Djenepo. Le Malien a été stoppé fautivement par Goran Milovic et Emond a transformé le penalty accordé par Christof Dierick (59e, 0-3). Le Standard était bien parti pour s'imposer d'autant que Guillermo Ochoa a sorti un tir à bout portant de Banda (66e). Les défenseurs liégeois n'ont pas fait preuve de la même concentration mais les Ostendais n'en n'ont pas profité. Faes a envoyé le ballon sur la transversale (73e) et Milovic a envoyé le ballon dans les mains du gardien du Standard (77e). Finalement, sur une carambole consécutive à un coup franc, Banda a quand même battu le gardien mexicain (90e+1, 1-3).