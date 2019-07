Le Standard Club de Liège a réagi à l'annonce du décès de son ancien entraîneur Robert Waseige, survenu mercredi à Liège. "C'est une grande personnalité du football belge, connue et appréciée de tous, qui vient de nous quitter ce mercredi 17 juillet 2019. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris ce matin le décès de Robert Waseige", ont écrit les Rouches sur leur site officiel.

Ils précisent qu'"un hommage officiel lui sera rendu à Sclessin lors de notre 1er match à domicile de championnat programmé le 3 août prochain (conte Zulte Waregem, ndlr).

Robert Waseige a été coach des Rouches à 3 reprises, entre 1976 et 1979, entre 1994 et 1996 et en 2002, rappelle le Standard. "Depuis sa retraite sportive en 2005, il venait très régulièrement voir des matches à Sclessin et avait gardé une affection toute particulière pour notre club".