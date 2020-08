Le Standard provisoirement seul en tête après son succès au Beerschot

Le Standard s'est imposé 0-3 au Beerschot, dimanche, lors de la quatrième journée de la Jupiler Pro League grâce à un but de Felipe Avenatti (32e), Maxime Lestienne (76e) et Obbi Oularé (83e). Le Standard (10 points) dépasse le Beerschot (9) et s'installe provisoirement en tête de la Jupiler Pro League, en attendant le match de Charleroi (9) contre l'Antwerp (4).

© Belga