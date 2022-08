Le Standard de Liège est rentré bredouille de son déplacement à Westerlo samedi. Les Rouches se sont inclinés 3-1 en Campine lors de la 4e journée de Jupiler Pro League.

Ce sont les Campinois qui se montraient dangereux les premiers. Grâce à un pressing très haut dans le camp liégeois, Nene Dorgeles parvenait à frapper à l'entrée de la surface mais Arnaud Bodart s'interposait (11e). La première mi-temps continuait en mode mineur, et les occasions se faisaient rare. Sur un ballon subtil de Nicolas Raskin au-dessus de la défense, le Standard se retrouvait pour la première fois en situation dangereuse mais Denis Dragus ne parvenait pas à redresser le ballon (36e). Dans la foulée, Maxim De Cuyper se jouait de la défense mais frappait largement au-dessus du but de Sinan Bolat (37e). Ce n'était que partie remise, une poignée de secondes plus tard, Tuur Dierckx délivrait un centre au cordeau qu'Igor Vetokele déviait de la tête dans le but liégeois (38e) et permettait à Westerlo de retourner au vestiaire avec l'avantage.

Au retour des vestiaires, Nene Dorgeles, bien lancé par Jan Bernat, doublait rapidement la mise pour les hommes de Jonas De Roeck (50e) qui étaient proches d'en marquer un troisième quand Vetokele, lancé seul en profondeur, se heurtait à Bodart (54e). Contre le cours du jeu, le Standard revenait dans le match sur un long ballon de Bodart mal géré par Pietro Perdichizzi et conclu par Abdoul Tapsoba, à peine entré au jeu (63e). Westerlo reprenait un peu chanceusement une avance de deux buts, sur une frappe ratée de Dierckx poussée dans ses propres filets par Jacob Laursen (73e). Dans la foulée, Nicolas Raskin mettait Bolat à contribution mais l'intervention fébrile du portier turc sauvait tout de même les siens (74e). Les Liégeois se montraient plus dangereux et Cihan Canak envoyait une bonne frappe, sauvée par Bolat (79e). Le Standard recollait à un but d'écart en toute fin de rencontre grâce à Noë Dussene qui reprenait un bon centre de Canak (90e), mais le but arrivait trop tard, d'autant que Lyle Foster marquait le quatrième but de Westerlo quelques instants plus tard (90e+1). La rencontre finissait sur une autre mauvaise note pour le Standard : Selim Amallah était exclu dans les dernières minutes pour abus de cartons jaunes (90e+6).

Westerlo compte 6 points et pointe provisoirement à la 6e place de Jupiler Pro League alors que le Standard, 4 points, est 10e.

