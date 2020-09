Le Standard pourra accueillir 7.500 supporters lors de ses matches de Jupiler Pro League, a annoncé jeudi Willy Demeyer (PS), le bourgmestre de Liège, qui a octroyé une dérogation aux 'Rouches'.

"Cette dérogation fait suite à un avis favorable de la Police et du service des maladies infectieuses du CHU de Liège. En outre, elle intègre les différentes remarques qui ont été formulées par les autorités concernées", peut-on lire dans le communiqué de la ville de Liège. Parmi les différentes mesures mises en place, les supporters devront porter un masque dans le stade et dans les rues avoisinantes. Les établissements Horeca autour du stade pourront rester ouverts jusqu'à une heure après la fin du match et "ne pourront pas diffuser le match de façon visible depuis l'espace public".

Dans le stade, les supporters devront rester assis et le Standard "devra prévoir des circuits identifiés par bulles de 400 supporters" et mettre du gel désinfectant à disposition des supporters.

Les hommes de Philippe Montanier joueront donc pour la première fois devant leurs supporters dimanche lors de la réception de Courtrai (16h00).

Le duel face aux Gallois de Bala Town prévu jeudi soir au 2e tour préliminaire de l'Europa League se jouera à huis clos selon les directives de l'UEFA, l'Union européenne de football.

"Cette dérogation fait suite à un avis favorable de la Police et du service des maladies infectieuses du CHU de Liège. En outre, elle intègre les différentes remarques qui ont été formulées par les autorités concernées", peut-on lire dans le communiqué de la ville de Liège. Parmi les différentes mesures mises en place, les supporters devront porter un masque dans le stade et dans les rues avoisinantes. Les établissements Horeca autour du stade pourront rester ouverts jusqu'à une heure après la fin du match et "ne pourront pas diffuser le match de façon visible depuis l'espace public". Dans le stade, les supporters devront rester assis et le Standard "devra prévoir des circuits identifiés par bulles de 400 supporters" et mettre du gel désinfectant à disposition des supporters. Les hommes de Philippe Montanier joueront donc pour la première fois devant leurs supporters dimanche lors de la réception de Courtrai (16h00). Le duel face aux Gallois de Bala Town prévu jeudi soir au 2e tour préliminaire de l'Europa League se jouera à huis clos selon les directives de l'UEFA, l'Union européenne de football.