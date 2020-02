Le Standard de Liège va attaquer en justice son ex-directeur sportif Olivier Renard ainsi que son ex-entraîneur Aleksandar Jankovic pour une affaire de rétro-commissions versées par Dejan Veljkovic, l'agent de joueurs au coeur du footgate.

Dans ces informations révélées sur le site de la RTBF, on apprend que le Standard est impliqué dans un système frauduleux mis en place par Dejan Veljkovic, et qui concerne directement Olivier Renard, directeur sportif des Rouches entre 2016 et 2019, ainsi qu'Aleksandar Jankovic, entraîneur des Liégeois entre 2016 et 2017.

La RTBF affirme que Bruno Venanzi, président du Standard, a signé différentes conventions pour le moins douteuses. De fausses factures ou des contrats de "scouting" déguisés étaient utilisés par Veljkovic pour, d'une part, éviter l'impôt, mais aussi reverser des commissions occultes, notamment à Olivier Renard et Aleksandar Jankovic.

Toujours selon la RTBF, Bruno Venanzi a été auditionné par des enquêteurs à Hasselt et ne semblait pas avoir connaissance de ces fameuses rétro-commissions.

Bruno Venanzi a décidé de porter plainte pour infractions d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux et d'usages de faux, contre 6 personnes, dont Olivier Renard, Dejan Veljkovic et Aleksandar Jankovic. Jankovic et Renard n'ont pas souhaité commenter ces informations.

