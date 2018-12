Le Standard ne fait qu'une bouchée d'Ostende

Les fans du Standard ont à peine eu le temps de mettre le bonnet de Père Noël qu'ils avaient reçu qu'ils ont fêté le premier but de leur équipe. Sur un dégagement de Guillermo Ochoa mal calculé par Jelle Bataille, Djenepo a contourné son adversaire avant d'ajuster Fabrice Ondoa (2e, 1-0). D'autres actions tranchantes ont suivi: un centre dangereux de Kostas Laifis a été dévié en corner par la défense ostendaise (10e) et une tête de Vanheusden sur un corner de Mehdi Carcela est passée juste à côté (11e). Ostende était à la ramasse et d'un tir de la longue distance, Marin l'a enfoncé (12e, 2-0).

Le Standard a continué à pousser et sur une passe de Carcela, Vanheusden a inscrit son premier but pour le Standard (22e, 3-0). Les Liégeois, qui avaient vite boucler le dossier, se sont alors accordé une petite pause. L'ouragan avait perdu de sa force mais Ostende n'a pas retrouvé sa vivacité. Pourtant, Richairo Zivkovic s'est montré plus rapide que les défenseurs adverses mais Ochoa est bien sorti de son but (32e).

En seconde période, le Standard a ralenti le mouvement et Ostende n'a pas été en mesure de rendre la partie plus excitante. Ainsi, Fashion Sakala n'a pas profité une perte de balle de Christian Luyindama pour inquiéter Ochoa (64e). Côté visités, Renaud Emond n'a pas été gagné par la nonchalance mais ses tentatives n'ont pas fait mouche. Finalement, Boonen s'est montré le plus efficace en marquant son deuxième but pour les Kustboys (90e+3, 3-1).